Reaksi Mengejutkan Trump Soal Pertunangan Taylor Swift!

Berita mengejutkan datang dari dunia hiburan Amerika Serikat. Internationalmedia.co.id melaporkan bahwa pertunangan penyanyi kondang Taylor Swift dan pemain American Football, Travis Kelce, ternyata sampai ke telinga mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Saat berada dalam rapat kabinet, Trump secara tiba-tiba ditanya oleh seorang jurnalis mengenai reaksinya terhadap kabar bahagia tersebut.

Pertanyaan yang dilontarkan sang jurnalis cukup mengejutkan, "Pak Presiden, berita pop culture terbesar tahun ini muncul saat kita berada di rapat kabinet ini, Travis Kelce dan Taylor Swift bertunangan dan dunia ingin tahu reaksi Anda," ujarnya.

Trump yang dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas, memberikan respons yang tak terduga. Ia justru mendoakan pasangan tersebut. "Yah, aku mendoakan mereka dilimpahi banyak keberuntungan," jawab Trump singkat. Tak hanya itu, ia juga memberikan pujian kepada kedua figur publik tersebut. "Kurasa dia pemain yang hebat, kupikir Travis pria yang hebat, dan kupikir Taylor orang yang luar biasa, jadi kudoakan mereka banyak keberuntungan," tambahnya.

Pernyataan Trump ini tentu saja menjadi sorotan. Pasangan yang baru saja bertunangan setelah dua tahun berpacaran ini rupanya menarik perhatian hingga ke tingkat mantan presiden. Bagaimana tanggapan Anda?