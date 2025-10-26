Ratu Sirikit Berpulang, Thailand Umumkan Masa Berkabung Nasional

Internationalmedia.co.id – Kabar duka menyelimuti Thailand. Ibu Suri Ratu Sirikit, ibunda dari Raja Maha Vajiralongkorn, telah berpulang pada usia 93 tahun. Kerajaan Thailand mengumumkan masa berkabung selama satu tahun sebagai penghormatan terakhir bagi sosok yang sangat dihormati ini.

Ratu Sirikit menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Memorial Raja Chulalongkorn, Bangkok, pada Jumat (24/10) malam waktu setempat, setelah menjalani perawatan intensif sejak 2019 akibat berbagai penyakit. Kabar ini sontak membuat seluruh negeri berduka.

Sejak Sabtu (25/10) pagi, stasiun televisi Thailand menayangkan siaran dengan para penyiar yang mengenakan pakaian hitam, sebagai simbol berkabung nasional. Raja Vajiralongkorn telah memerintahkan upacara pemakaman kerajaan dengan penghormatan tertinggi bagi sang ibunda. Jenazah Ratu Sirikit disemayamkan di Aula Singgasana Dusit Maha Prasat, Grand Palace Bangkok.

Ratu Sirikit, yang dikenal sebagai "Ibu Bangsa," sangat dicintai oleh rakyat Thailand. Hari ulang tahunnya bahkan ditetapkan sebagai Hari Ibu di negara tersebut. Kepergiannya menandai akhir dari sebuah era, mengingat popularitas dan hubungannya yang mendalam dengan mendiang Raja Bhumibol Adulyadej.

Warga Thailand berbondong-bondong mendatangi Rumah Sakit Chulalongkorn untuk memberikan penghormatan terakhir. Banyak dari mereka yang tak kuasa menahan air mata, membawa foto Ratu Sirikit dan Raja Bhumibol, mengenang kepemimpinan mereka selama 70 tahun yang sangat berarti bagi bangsa Thailand.