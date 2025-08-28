Rahasia Terungkap! Identitas Penembak Sekolah Katolik AS

Berita mengejutkan datang dari Amerika Serikat. Internationalmedia.co.id melansir, Biro Investigasi Federal (FBI) akhirnya mengungkap identitas pelaku penembakan brutal di sebuah sekolah Katolik di Minneapolis yang menewaskan dua siswa dan melukai 17 lainnya. Pelaku bernama Robin Westman, yang sebelumnya tercatat dengan nama Robert Westman. Direktur FBI, Kash Patel, mengungkapkan informasi tersebut kepada AFP pada Kamis (28/8/2025).

Insiden memilukan ini terjadi Rabu pagi waktu setempat. Kepolisian Minneapolis, melalui Kepala Polisi Brian O’Hara, menyatakan pelaku tewas di lokasi kejadian. O’Hara juga memastikan hanya ada satu pelaku dalam insiden ini, seorang pria berusia 20-an tahun tanpa catatan kriminal sebelumnya. Informasi ini disampaikan O’Hara kepada CNN.

FBI kini tengah menyelidiki kasus ini sebagai tindakan terorisme domestik dan kejahatan kebencian yang menargetkan umat Katolik. Serangkaian penembakan palsu di kampus-kampus lain di AS sebelumnya sempat membuat situasi menjadi lebih mencekam, sebelum insiden ini terkonfirmasi.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, turut angkat bicara. Ia menyatakan bahwa FBI telah merespon cepat dan berada di lokasi kejadian, serta berjanji untuk memantau perkembangan penyelidikan. Kejadian ini menimbulkan duka mendalam dan pertanyaan besar terkait motif di balik aksi keji tersebut. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan informasi lebih lanjut terkait kasus ini.