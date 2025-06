Rahasia Pertemuan Trump di Gedung Putih: Serangan ke Iran?

Internationalmedia.co.id melaporkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pertemuan tertutup dengan Dewan Keamanan Nasional di Ruang Situasi Gedung Putih. Pertemuan yang berlangsung selama satu jam 20 menit tersebut, menurut pejabat Gedung Putih yang tak mau disebutkan namanya, membahas situasi tegang antara Iran dan Israel. Ketegangan ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan AS dalam konflik tersebut.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Trump menyatakan AS tidak akan membunuh Ayatollah Ali Khamenei "untuk saat ini". Namun, ia juga menuntut penyerahan tanpa syarat dari Teheran, di tengah aksi saling serang antara Israel dan Iran. Pejabat AS menyebutkan Trump tengah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk penggunaan bom "penghancur bunker" untuk menargetkan fasilitas nuklir Fordow milik Iran. Fasilitas bawah tanah ini diyakini sulit dijangkau oleh serangan udara Israel.

Laporan dari The New York Times menyebutkan kemungkinan lain: AS akan memberikan dukungan logistik kepada Israel, berupa pengisian bahan bakar pesawat tempur Israel agar mampu melakukan misi jarak jauh. Sementara itu, dari kubu Iran, Ayatollah Khamenei melalui media sosial X menyerukan "perang dimulai" dan menyatakan Iran "tidak akan pernah berkompromi dengan Zionis". Unggahan tersebut muncul setelah Trump sendiri menyebut lokasi keberadaan Khamenei, menyebutnya sebagai "target yang mudah, tetapi aman di sana". Pernyataan Trump ini semakin memperkeruh situasi dan menimbulkan pertanyaan besar tentang langkah AS selanjutnya.