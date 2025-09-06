Rahasia Pertemuan Puncak Xi Jinping, Putin, dan Prabowo!

Internationalmedia.co.id melaporkan, Presiden China Xi Jinping menyerukan perdamaian dunia dalam parade militer megah yang dihadiri sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pidato Xi Jinping yang disampaikan pada Rabu (3/9/2025) menekankan pilihan krusial umat manusia antara perdamaian dan perang. Ia mengingatkan akan pengorbanan besar rakyat China dalam Perang Dunia II, yang menurutnya berkontribusi signifikan dalam menyelamatkan peradaban dan menjaga perdamaian global.

Xi Jinping menekankan pentingnya perlakuan setara antar negara untuk menciptakan keamanan bersama dan mencegah konflik. Ia percaya bahwa kehidupan yang rukun dapat menghilangkan akar penyebab perang. Dalam parade tersebut, Xi Jinping menampilkan kekuatan militer China dengan melakukan inspeksi pasukan di Lapangan Tiananmen.

Kehadiran sejumlah pemimpin dunia, seperti Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh, menjadi sorotan. Foto Prabowo Subianto yang berdampingan dengan Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong Un dalam parade peringatan 80 tahun pemerintahan China semakin menambah daya tarik peristiwa tersebut. Pertemuan puncak ini menimbulkan spekulasi mengenai agenda dan kesepakatan rahasia yang terjalin di baliknya. Apakah ada inisiatif global baru yang akan diumumkan? Hanya waktu yang akan menjawabnya.