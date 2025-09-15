Rahasia Perang Gaza dan Serangan Mengejutkan ke Doha!

Internationalmedia.co.id melaporkan serangkaian peristiwa internasional yang mengguncang dunia. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait serangan Israel ke Doha, Qatar, menjadi sorotan utama. Trump mengingatkan Israel akan pentingnya kehati-hatian dalam melancarkan serangan, menyebut Qatar sebagai sekutu yang sangat penting. "Qatar telah menjadi sekutu yang sangat hebat. Israel dan semua negara lainnya, kita harus berhati-hati. Ketika kita menyerang orang, kita harus berhati-hati," tegas Trump.

Peristiwa lain yang tak kalah mengejutkan adalah pernyataan mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Herzi Halevi, yang mengungkapkan lebih dari 200.000 warga Palestina di Jalur Gaza tewas atau luka-luka akibat serangan militer Israel. Angka ini, yang dikonfirmasi Halevi melalui rekaman yang dipublikasikan Ynet, menunjukkan skala kerusakan yang luar biasa, setara dengan 10% populasi Gaza.

Tensi di medan perang semakin memanas. Ukraina dilaporkan melancarkan serangan udara besar-besaran ke Rusia dengan mengerahkan sedikitnya 361 drone, menimbulkan kebakaran di kilang minyak Kirishi. Serangan ini terjadi di tengah upaya negara-negara besar untuk mengakhiri konflik di Ukraina.

Di Turki, demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri Presiden Recep Tayyip Erdogan mewarnai suasana politik. Puluhan ribu orang turun ke jalan di Ankara memprotes penindakan keras pemerintah terhadap partai oposisi.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa menyingkirkan pemimpin Hamas di Qatar merupakan kunci untuk membebaskan sandera dan mengakhiri perang di Gaza. Pernyataan ini menyusul serangan mengejutkan Israel ke Doha pekan lalu yang menuai kecaman internasional. Situasi ini semakin memperumit upaya perdamaian dan menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan konflik di Timur Tengah.