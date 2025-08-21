Rahasia Negosiasi Israel-Hamas: Sandera Ditukar Perdamaian?

Internationalmedia.co.id melaporkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengumumkan inisiatif negosiasi untuk membebaskan sandera Israel yang masih ditawan di Gaza. Pengumuman ini disampaikan berbarengan dengan dimulainya operasi militer besar-besaran untuk menguasai Kota Gaza, menandai babak baru dalam konflik berdarah ini. Netanyahu menegaskan komitmennya untuk menumpas Hamas dan secara simultan memulai perundingan pembebasan sandera.

Langkah berani Netanyahu ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah operasi militer skala besar ini sekadar taktik untuk menekan Hamas dalam negosiasi? Atau, adakah kesepakatan rahasia yang tengah dirancang di balik layar? Pasalnya, Netanyahu sendiri menyatakan bahwa operasi militer dan negosiasi pembebasan sandera berjalan beriringan. Sekitar 60.000 tentara cadangan telah dikerahkan untuk mendukung operasi militer tersebut, menunjukkan keseriusan Israel dalam merebut kembali Gaza.

Situasi ini semakin rumit mengingat perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama hampir dua tahun, menghasilkan gencatan senjata singkat yang diselingi pembebasan sandera dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina. Dari 251 sandera yang diculik dalam serangan Hamas Oktober 2023, 49 orang masih berada di Gaza, termasuk 27 yang menurut militer Israel telah meninggal dunia.

Nasib para sandera dan masa depan Gaza kini berada di ujung tanduk. Apakah negosiasi ini akan membuahkan hasil? Atau, akankah konflik ini berlanjut dan menelan lebih banyak korban? Jawabannya masih menjadi misteri yang menyelimuti Timur Tengah.