Rahasia Kematian Zara Qairina Terungkap?

Internationalmedia.co.id melaporkan beberapa berita internasional yang menyita perhatian dunia. Mulai dari misteri kematian Zara Qairina Mahathir di Malaysia hingga rencana kontroversial Israel yang memicu kecaman internasional.

Hasil autopsi terbaru terhadap Zara Qairina Mahathir, siswi berusia 13 tahun yang kematiannya menggemparkan Malaysia, menunjukkan penyebab kematian akibat cedera otak traumatis. Meskipun cedera tersebut konsisten dengan cedera akibat jatuh, Komisioner Polisi M. Kumar dari Departemen Investigasi Kriminal (CID) Kepolisian Diraja Malaysia menyatakan bahwa tidak dilakukannya autopsi awal bertentangan dengan prosedur baku. Investigasi internal pun kini tengah berjalan terhadap petugas dan pengawas yang menangani kasus ini.

Di lain sisi, Israel dikabarkan tengah bernegosiasi dengan lima negara, termasuk Indonesia, untuk menerima warga Palestina dari Jalur Gaza. Sumber diplomatik Israel menyebutkan Indonesia dan Somaliland menunjukkan respons yang cukup positif terhadap usulan tersebut. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan resmi.

Tensi di kawasan Timur Tengah semakin memanas. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan rencana pembangunan lebih dari 3.000 unit rumah pemukim di proyek permukiman E1, yang terletak di antara Yerusalem dan Ma’ale Adumim di Tepi Barat. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mengubur impian berdirinya negara Palestina dan menuai kecaman internasional.

Sementara itu, Sudan Selatan membantah kabar yang beredar mengenai negosiasi dengan Israel terkait relokasi warga Palestina dari Gaza. Pemerintah Sudan Selatan secara tegas menolak klaim tersebut melalui pernyataan resmi.

Serangan udara Ukraina juga kembali menghantam Rusia. Puluhan drone dilaporkan menargetkan wilayah selatan Rusia, menyebabkan kebakaran hebat di sebuah kilang minyak di Volgograd dan melukai tiga orang. Insiden ini menambah ketegangan di tengah konflik yang sedang berlangsung.