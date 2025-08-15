Rahasia Kematian Zara di Malaysia: Autopsi Akhirnya Dilakukan?

Kematian tragis Zara Qairina Mahathir, siswi 13 tahun di Malaysia, masih menyisakan misteri. Internationalmedia.co.id sebelumnya melaporkan, gadis tersebut ditemukan tak sadarkan diri dan diduga jatuh dari lantai tiga asrama sekolahnya di Sabah. Kejanggalan muncul karena awalnya tidak dilakukan autopsi. Hal ini memicu kecurigaan publik dan kritik terhadap kurangnya transparansi dari pihak berwenang. Kini, beredar kabar akan dilakukan autopsi. Apa yang sebenarnya terjadi?

Selain kasus Zara, beberapa berita internasional lain juga menarik perhatian. Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, mengecam keras tindakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dianggapnya telah bertindak terlalu jauh dan "kehilangan kendali" dalam konflik Gaza. Pernyataan keras ini menambah ketegangan situasi internasional.

Ketegangan di Laut China Selatan juga meningkat. Militer China mengusir kapal perang AS, USS Higgins, yang dianggap memasuki wilayah perairan yang disengketakan dekat Scarborough Shoal tanpa izin. Insiden ini terjadi setelah Filipina menuduh kapal-kapal China melakukan manuver berbahaya. Apakah ini pertanda meningkatnya konflik di kawasan tersebut?

Di tengah konflik tersebut, Netanyahu juga menyerukan warga Iran untuk turun ke jalan dan memprotes pemerintahnya, memanfaatkan situasi kekurangan pasokan listrik dan air di Iran. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap Teheran.

Kematian Zara Qairina sendiri telah menggemparkan Malaysia. Gadis tersebut ditemukan pingsan pada 16 Juli lalu dan meninggal sehari kemudian. Kasus ini memicu kemarahan publik dan seruan keadilan, dengan tagar #JusticeForZara beredar luas di media sosial. Apakah autopsi akan mengungkap penyebab sebenarnya kematian Zara? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.