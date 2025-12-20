Rahasia Kelam Penyerang Taipei Terbongkar

Internationalmedia.co.id – News – Otoritas Taiwan berhasil mengidentifikasi pelaku di balik serangan bom asap dan penusukan brutal di Taipei yang menewaskan empat orang, termasuk sang penyerang, serta melukai sebelas lainnya. Yang mengejutkan, polisi mengungkap bahwa pelaku memiliki latar belakang militer, sebuah fakta yang kini menjadi fokus utama penyelidikan.

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, telah menjanjikan investigasi menyeluruh dan transparan atas insiden tragis ini. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai seorang pria berusia 27 tahun dari keluarga Chang, sebelumnya dicari karena mangkir dari dinas cadangan. Ia juga diketahui pernah bertugas di militer, namun diberhentikan secara tidak hormat akibat kasus mengemudi dalam keadaan mabuk.

Menurut keterangan Presiden Lai Ching-te, tersangka tewas setelah melompat dari sebuah gedung saat berusaha menghindari penangkapan. Meskipun para pejabat mengategorikan serangan ini sebagai tindakan yang disengaja, motif pasti di baliknya masih menjadi misteri yang mendalam dan terus digali.

"Saya ingin menyampaikan belasungkawa terdalam kepada mereka yang secara tragis kehilangan nyawa dalam serangan mengerikan dan kejam semalam, dan menyampaikan simpati saya kepada keluarga mereka," ujar Presiden Lai. Ia menegaskan telah memerintahkan penyelidikan penuh dan mendalam, serta meminta pihak berwenang untuk "lebih berhati-hati dan proaktif serta meningkatkan protokol darurat."

Lai menekankan pentingnya respons cepat dan efektif. "Begitu panggilan atau pesan diterima, pasukan reaksi cepat harus tiba secepat mungkin dan harus mampu menghentikan serangan semacam itu," katanya, menambahkan bahwa pasukan tersebut harus dilatih dan diperlengkapi untuk operasi kontra-terorisme demi melindungi warga negara.

Kepala kepolisian Taiwan, Chang Jung-hsin, mengonfirmasi bahwa tersangka bertindak sendirian. "Dia bertindak sesuai dengan rencana, untuk membunuh orang secara acak. Mengenai motifnya, saya pikir masih perlu terus dipahami dan diselidiki," jelas Chang, menggarisbawahi kompleksitas kasus ini.

Seorang saksi mata bernama Louis (36) menceritakan pengalamannya melihat pelaku di stasiun Zhongshan, tak lama setelah mendengar serangan pertama di stasiun utama. Louis menyaksikan pelaku melemparkan bom asap. "Saya melihatnya berjalan ke tengah jalan. Saya bertanya-tanya mengapa dia berjongkok di tengah jalan dan kemudian saya melihatnya melemparkan bom asap," kenangnya.

Louis menggambarkan situasi di lokasi sangat kacau. Ia segera berlari saat pelaku melemparkan bom asap ke kerumunan. "Ketika dia melemparkannya, saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya berbalik dan berlari," katanya, menambahkan, "Ada banyak orang di sana pada saat itu, dan sangat kacau. Saya masih merasa terguncang."

Insiden ini meninggalkan duka mendalam dan memicu pertanyaan besar tentang keamanan publik serta latar belakang psikologis di balik tindakan kekerasan yang tampaknya acak ini. Penyelidikan oleh internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan kasus ini.