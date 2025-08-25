Rahasia di Balik Penutupan Langit Kuala Lumpur!

Internationalmedia.co.id melaporkan bahwa otoritas Malaysia akan menutup sementara wilayah udara di sekitar Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) selama enam hari, mulai Selasa (26/8) hingga Minggu (31/8). Penutupan yang bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-68 ini menimbulkan banyak pertanyaan.

Informasi yang dihimpun internationalmedia.co.id dari Malay Mail dan New Straits Times menyebutkan, penutupan akan berlangsung setiap hari selama periode tersebut, pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat. Langkah ini diduga kuat untuk memberi ruang bagi Angkatan Udara Malaysia (RMAF) menggelar latihan aerial flypast, pertunjukan udara akbar yang menjadi bagian dari parade Hari Nasional.

Imbas dari penutupan ini sudah terasa. Malaysia Airlines, maskapai penerbangan nasional, mengumumkan perubahan jadwal penerbangan selama periode tersebut. Perubahan ini memengaruhi penerbangan keberangkatan dan kedatangan di KLIA. Demi kelancaran, Malaysia Airlines mengimbau para penumpang tiba di bandara empat jam lebih awal dari jadwal keberangkatan baru. Pihak maskapai juga mengingatkan penumpang untuk mengecek dokumen perjalanan dan persyaratan imigrasi sebelum berangkat. Meskipun Malaysia Airlines telah merilis daftar penerbangan yang terdampak, jumlah total penerbangan yang terganggu belum dipublikasikan.

Misteri di balik penutupan wilayah udara KLIA ini pun semakin menarik perhatian publik. Apakah hanya sebatas latihan aerial flypast? Atau ada agenda lain yang disembunyikan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.