Putin Kejutkan Dunia, Diam-Diam Temui Modi Bahas Hal Krusial Ini!

Internationalmedia.co.id – Presiden Rusia, Vladimir Putin, melakukan kunjungan mendadak ke New Delhi, India, untuk bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Pertemuan ini menjadi sorotan dunia karena membahas isu-isu strategis, mulai dari pertahanan hingga perdagangan, di tengah tekanan kuat dari Amerika Serikat.

Kedatangan Putin disambut hangat oleh Modi di bandara dengan karpet merah dan pelukan erat. Keduanya kemudian terlihat bersama dalam satu mobil, menunjukkan kedekatan hubungan bilateral yang erat. Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Putin ke India sejak konflik Ukraina mencuat.

Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Andrei Belousov, mengisyaratkan bahwa pembahasan mengenai potensi kesepakatan jet tempur dan sistem pertahanan udara akan menjadi agenda utama. Dalam wawancaranya dengan India Today, Putin mengungkapkan kegembiraannya dapat bertemu dengan Modi, menyebutnya sebagai "sahabat". Ia juga menekankan luasnya cakupan kerja sama antara Rusia dan India.

Modi pun menyambut baik kedatangan Putin, menyebut persahabatan India-Rusia telah teruji oleh waktu dan memberikan manfaat besar bagi kedua negara. Ia juga mengunggah foto kebersamaannya dengan Putin di media sosial, menambahkan bahwa ia menantikan interaksi lebih lanjut dalam jamuan makan malam pribadi dan pertemuan puncak.

Selain isu pertahanan, hubungan perdagangan juga menjadi fokus utama dalam pertemuan ini. India berada dalam posisi diplomatik yang rumit, di mana mereka bergantung pada impor minyak strategis dari Rusia, namun juga berupaya untuk tidak memprovokasi Presiden AS Donald Trump dalam negosiasi tarif yang sedang berlangsung.