Pria Nekat di Masjidil Haram Petugas Terluka

Internationalmedia.co.id – News – Makkah digegerkan oleh sebuah insiden menegangkan di Masjidil Haram. Seorang pria dilaporkan melompat dari lantai atas, menyebabkan seorang petugas keamanan terluka saat berupaya heroik mencegahnya membentur tanah. Peristiwa ini, yang terjadi pada Kamis (25/12), kini tengah diselidiki oleh Pasukan Khusus Keamanan Masjidil Haram, sebagaimana dilansir oleh Saudi Gazette dan akun X resmi Keamanan Publik Saudi.

Petugas keamanan Masjidil Haram, yang akrab disapa Askar, menunjukkan keberanian luar biasa dalam insiden tersebut. Mereka berhasil mencegat pria tersebut agar tidak langsung menghantam lantai dasar masjid, sebuah tindakan yang berpotensi menyelamatkan nyawa. Namun, dalam upaya heroik tersebut, salah satu petugas Askar mengalami luka-luka.

Baik pria yang melakukan aksi nekat tersebut maupun petugas keamanan yang terluka, keduanya segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Kasus ini kini sepenuhnya berada di bawah penanganan hukum yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi, dengan penyelidikan mendalam untuk mengungkap motif di balik tindakan pria tersebut.

Konfirmasi mengenai insiden ini juga datang dari akun X resmi Keamanan Publik Saudi. "Pasukan Khusus Keamanan Masjidil Haram sedang menangani kasus seseorang yang melompat dari lantai atas Masjidil Haram dan melukai seorang petugas keamanan ketika mencoba mencegahnya membentur tanah saat jatuh," demikian pernyataan yang diunggah, menegaskan kembali detail kejadian dan keberanian petugas.