Prahara Penangkapan Maduro Beijing Bereaksi Keras

Internationalmedia.co.id – News – Beijing – Dunia dikejutkan dengan sebuah insiden dramatis yang mengguncang stabilitas geopolitik. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, beserta istrinya, Cilia Flores, dilaporkan telah ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat di ibu kota Venezuela, Caracas. Menanggapi peristiwa yang mengejutkan ini, China segera melayangkan seruan keras kepada Washington, mendesak pembebasan segera dan jaminan keselamatan bagi pasangan tersebut.

Kementerian Luar Negeri China, seperti dilansir CNN pada Minggu (4/1/2026), menyatakan dengan tegas, "China menyerukan AS untuk memastikan keselamatan pribadi Presiden Maduro dan istrinya, segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya." Pernyataan ini menegaskan posisi Beijing yang menolak keras tindakan unilateral Amerika Serikat terhadap pemimpin negara berdaulat.

Lebih lanjut, China mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan segala upaya yang bertujuan menggulingkan rezim Venezuela. Beijing menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur dialog dan negosiasi yang konstruktif. "Hentikan upaya untuk menggulingkan rezim Venezuela, dan menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan negosiasi," demikian bunyi pernyataan resmi dari otoritas Tiongkok, menggarisbawahi komitmen China terhadap prinsip kedaulatan dan non-intervensi.

Penangkapan Maduro sendiri terjadi pada Sabtu (3/1) dini hari, di Caracas. Insiden ini menandai puncak ketegangan yang telah lama membara antara Presiden AS Donald Trump dan Maduro. Trump sebelumnya menuduh Maduro terlibat dalam mendukung kartel narkoba, menjadi dalih di balik operasi penangkapan yang berani tersebut.

Sebelumnya, China telah menyatakan keterkejutannya yang mendalam atas peristiwa ini. Beijing mengutuk keras penggunaan kekuatan militer secara terang-terangan oleh Amerika Serikat terhadap sebuah negara berdaulat, menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan norma-norma hubungan antarnegara. Insiden ini diprediksi akan memicu gelombang ketidakpastian baru dalam hubungan internasional.