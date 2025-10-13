Prabowo Subianto Dipuji Donald Trump di KTT Gaza: "Pria Tangguh!"

Internationalmedia.co.id – Sebuah momen menarik terjadi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir, ketika mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut Presiden Prabowo Subianto dengan pujian khusus. Trump, yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang blak-blakan, menyebut Prabowo sebagai "pria tangguh" saat bersalaman di hadapan para pemimpin dunia.

Momen tersebut terekam dalam video yang beredar di kanal YouTube Times News, Senin (13/10/2025). Dalam video tersebut, Trump terlihat menyambut para pemimpin dunia satu per satu di atas panggung KTT Sharm El-Sheikh ‘Peace 2025’.

Saat tiba giliran Prabowo, yang mengenakan setelan jas abu-abu, Trump menyambutnya dengan antusias. "I see tough man right here (saya melihat pria tangguh di sini)," ujar Trump sambil menjabat tangan Prabowo. Keduanya kemudian terlibat perbincangan singkat sebelum berfoto bersama.

Dalam sesi foto, Trump bahkan mengacungkan jempol, sebuah gestur yang tidak ia lakukan saat berfoto dengan pemimpin dunia lainnya. Prabowo pun membalas dengan mengacungkan jempolnya sendiri.

KTT perdamaian Gaza ini dihadiri oleh para pemimpin dunia dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres, dengan tujuan mencari solusi untuk mengakhiri konflik di Gaza, Palestina.