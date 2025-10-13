Prabowo Saksikan Penandatanganan Kesepakatan Gaza: Titik Terang Perdamaian Timur Tengah?

Internationalmedia.co.id, Sharm El-Sheikh – Sebuah momen bersejarah terjadi di Sharm El-Sheikh, Mesir, saat Presiden terpilih Prabowo Subianto turut hadir menyaksikan penandatanganan dokumen kesepakatan perdamaian Gaza. Peristiwa penting ini melibatkan tokoh-tokoh kunci dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi.

Rekaman dari kanal YouTube Times News dan Al Jazeera menunjukkan Prabowo berada di antara para pemimpin dunia yang menyaksikan penandatanganan dokumen yang diharapkan dapat mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza. Kesepakatan ini melibatkan Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki.

Presiden Trump menyatakan bahwa dokumen yang ditandatanganinya memuat berbagai regulasi komprehensif. "Kita akan menandatangani dokumen yang akan menguraikan banyak aturan dan regulasi, serta banyak hal lainnya. Dokumen ini sangat komprehensif," ujarnya. Trump juga menambahkan bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas berjalan dengan baik.

Selain Trump dan El-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani juga turut menandatangani dokumen tersebut. Pertemuan yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza ini dihadiri oleh para pemimpin dunia lainnya serta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres. KTT perdamaian Gaza ini diselenggarakan di kota resor Laut Merah, Sharm El-Sheikh.