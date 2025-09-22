Prabowo Desak Dunia Akui Palestina Segera

Internationalmedia.co.id melaporkan, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyerukan pengakuan internasional terhadap negara Palestina dalam pidato bersejarahnya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (23/9/2025). Pidato tersebut disiarkan langsung melalui situs resmi PBB dan menyita perhatian dunia. Prabowo dengan tegas menyatakan perlunya pengakuan segera atas kedaulatan Palestina.

"Kita harus mengakui Palestina sekarang," tegas Prabowo dalam bahasa Inggris, menekankan urgensi diakhirinya penderitaan rakyat Palestina. Ia juga mendesak dunia untuk segera mengakhiri bencana kemanusiaan yang terus terjadi di Gaza. Pernyataan lugas ini langsung menjadi sorotan media internasional.

Lebih jauh, Prabowo menekankan pentingnya perdamaian sebagai prioritas utama dunia. Menurutnya, mengakhiri konflik dan mengatasi akar permasalahan seperti kebencian, ketakutan, dan kecurigaan adalah kunci menuju perdamaian abadi. Indonesia, lanjut Prabowo, siap berkontribusi aktif dalam upaya perdamaian tersebut.

Komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia ditunjukkan dengan kesiapan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB. Hal ini menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global dan mendukung kemerdekaan Palestina. Pernyataan Prabowo ini diharapkan dapat mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah konkrit dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.