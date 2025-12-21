Pintu Singapura Makin Sulit Dibuka Ini Alasannya

Internationalmedia.co.id – News – Singapura semakin memperketat gerbang masuknya. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 41.800 warga negara asing (WNA) telah dicegah memasuki Republik Singapura hingga November 2025. Angka penolakan ini diproyeksikan akan melonjak signifikan pada tahun mendatang seiring dengan diberlakukannya kebijakan baru yang lebih ketat untuk menyaring kedatangan.

Menurut laporan Internationalmedia.co.id, mulai tahun 2026, para pelancong yang dianggap tidak diinginkan akan menghadapi penyaringan yang jauh lebih ketat. Hal ini sejalan dengan implementasi arahan larangan naik pesawat (No-Boarding Directive/NBD) yang baru. Inisiatif ini dirancang untuk mencegah individu yang tidak memenuhi syarat masuk ke Singapura agar tidak dapat menaiki penerbangan menuju negara tersebut.

Mulai Januari 2026, beberapa maskapai penerbangan besar seperti Singapore Airlines, Scoot, Emirates, Turkish Airlines, dan AirAsia akan menjadi yang pertama menerapkan NBD. Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (Immigration and Checkpoints Authority/ICA) menyatakan bahwa lebih banyak maskapai penerbangan akan bergabung dengan inisiatif ini mulai Maret 2026, memperluas jangkauan pencegahan di seluruh jaringan penerbangan.

Peluncuran skema baru ini merespons data ICA yang menunjukkan peningkatan drastis dalam jumlah pelancong yang ditolak masuk. Antara Januari dan November 2025, total penolakan masuk ke Singapura hampir 26% lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2024, dan melonjak 46% dibandingkan dengan jumlah penolakan pada tahun 2023. ICA menjelaskan bahwa banyak pelancong ditolak karena berbagai lapisan pemeriksaan keamanan yang canggih.

Protokol keamanan berlapis ini mencakup jalur otomatis yang dilengkapi dengan kemampuan deteksi anti-pemalsuan mutakhir, serta sistem penyaringan biometrik multi-modal. Teknologi ini memungkinkan ICA untuk dengan sigap mengidentifikasi individu yang mencoba masuk ke Singapura dengan menggunakan identitas palsu, menyamar sebagai orang lain, atau memiliki banyak identitas. Orang-orang yang dicurigai, termasuk mereka yang memiliki catatan kriminal atau telah dilarang kembali ke negara tersebut, juga dapat terdeteksi melalui sistem ini.

Wakil Asisten Komisaris (DAC) ICA, Joe Tan, menjelaskan bahwa otoritas juga mengoptimalkan informasi penumpang dan analisis data untuk mengidentifikasi pelancong berisiko tinggi bahkan sebelum mereka tiba di pos pemeriksaan. Ia menambahkan bahwa pelancong tersebut kemudian diberi penanda untuk menjalani pemeriksaan keamanan yang lebih ketat sebelum diizinkan masuk ke Singapura.

"Kami tidak menolak masuknya pelancong hanya karena mereka diidentifikasi sebagai berisiko tinggi di tahap awal. Para pelancong ini dihentikan di jalur otomatis kami saat kedatangan untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata DAC Tan. Ia menegaskan bahwa petugas akan melakukan wawancara dan investigasi mendalam untuk menilai tujuan dan kualifikasi para pelancong untuk memasuki negara tersebut.

Saat ini, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia telah menjalankan inisiatif serupa bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk mencegah pelancong berisiko tinggi naik pesawat menuju negara mereka. Di AS, program Secure Flight menyaring penumpang secara real-time terhadap daftar pantauan teroris yang dikelola oleh Biro Investigasi Federal. Sementara itu, Australia menggunakan Movement Alert List yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri, berisi informasi tentang individu yang menjadi perhatian, termasuk mereka yang memiliki catatan kriminal serius atau menimbulkan risiko keamanan bagi masyarakat, atau yang sedang dalam masa larangan visa.

Dengan langkah-langkah ini, ICA secara proaktif meningkatkan kapabilitas deteksi dini untuk menghalau masuknya gelombang pelancong yang tidak diinginkan, demi menjaga keamanan dan kedaulatan Singapura.