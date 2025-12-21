Pesta Maut di Johannesburg

Internationalmedia.co.id – News – Kelompok bersenjata tak dikenal melancarkan serangan brutal di permukiman kumuh dekat Johannesburg, Afrika Selatan, menewaskan 10 orang dan melukai 10 lainnya. Insiden tragis ini, yang terjadi pada Minggu (21/12/2025), menambah daftar panjang kekerasan bersenjata di negara tersebut, menjadi penembakan massal kedua dalam bulan ini.

Motif di balik serangan mematikan di Bekkersdal, sebuah daerah yang terletak sekitar 40 kilometer barat daya Johannesburg, masih diselimuti misteri. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa para korban ditembaki secara acak di jalanan oleh kelompok bersenjata yang belum teridentifikasi. "Beberapa korban ditembak secara acak di jalanan oleh kelompok bersenjata tak dikenal. Sepuluh orang tewas. Kami belum memiliki rincian identitas mereka," jelas Brigadir Brenda Muridili, Juru Bicara Kepolisian Provinsi Gauteng, kepada AFP.

Penembakan mengerikan itu terjadi di dekat sebuah kedai atau bar di Bekkersdal, sebuah permukiman miskin yang berdekatan dengan beberapa tambang emas utama di Afrika Selatan. Para korban luka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Insiden ini bukan yang pertama kali mengguncang Afrika Selatan bulan ini. Sebelumnya, pada 6 Desember, sekelompok pria bersenjata menyerbu sebuah hostel di dekat ibu kota Pretoria, menewaskan belasan orang, termasuk seorang anak berusia 3 tahun. Polisi menduga penembakan tersebut terjadi di lokasi yang secara ilegal menjual alkohol. Afrika Selatan, dengan populasi sekitar 63 juta jiwa, memang dikenal sebagai negara dengan tingkat kejahatan dan pembunuhan yang sangat tinggi di dunia, sebuah realitas suram yang terus menghantui warganya.