Pernyataan Mengejutkan Pentagon: AS vs China di Indo-Pasifik

Internationalmedia.co.id melaporkan, pernyataan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, tentang ancaman China di Indo-Pasifik memantik kemarahan Beijing. Hegseth, dalam Dialog Shangri-La di Singapura (31/5/2025), memperingatkan kesiapan China menggunakan kekuatan militer untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Asia. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan AS-China terkait perdagangan, teknologi, dan pengaruh global, sejak Presiden Trump kembali menjabat.

China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri-nya, menyebut pernyataan Hegseth sebagai provokasi dan upaya pemecah belah. Beijing menuding AS sebagai pengganggu perdamaian dan stabilitas di Asia-Pasifik, menjalankan ‘Strategi Indo-Pasifik’ demi mempertahankan hegemoni. China juga menyalahkan AS atas penempatan senjata ofensif di Laut China Selatan dan menuding AS memperkeruh situasi di kawasan tersebut. Terkait Taiwan, China menegaskan kedaulatannya dan meminta AS menghentikan dukungan terhadap ‘kemerdekaan Taiwan’. Beijing juga membantah adanya masalah kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan.

Hegseth lebih jauh memperingatkan kemampuan militer China untuk menyerang Taiwan, menyatakan China berlatih untuk ‘situasi nyata’ dan menyebut tindakan China sebagai "peringatan untuk sadar". Ia juga menuduh Beijing melakukan serangan siber, mengganggu negara tetangga, dan ‘merebut dan memiliterisasi wilayah secara ilegal’ di Laut China Selatan. Lebih mengejutkan lagi, Hegseth mengklaim China berencana menyerang Taiwan pada 2027, berdasarkan informasi intelijen yang dimilikinya. Ia menekankan kesiapan militer China untuk melakukan invasi, seraya menyerukan peningkatan pertahanan bagi sekutu AS di Asia. Pernyataan Hegseth ini menggambarkan meningkatnya ketegangan antara dua kekuatan besar dunia tersebut dan potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik.