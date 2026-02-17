Pensiun Mumi Terbongkar Setelah Delapan Tahun

Sebuah penemuan mengejutkan mengguncang kota kecil Ruhmannsfelden, Bavaria, Jerman, ketika polisi mengungkap keberadaan mayat seorang wanita berusia lebih dari 100 tahun yang telah menjadi mumi. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, jasad tersebut ditemukan di kediaman yang ia tinggali bersama putrinya yang kini berusia 82 tahun, memicu dugaan kuat adanya penipuan dana pensiun yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Kasus ini mulai terkuak berkat kegigihan Wali Kota Ruhmannsfelden, Werner Troiber. Selama delapan tahun terakhir, Troiber secara rutin berupaya mengunjungi Sophie B., yang lahir pada tahun 1922, untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Namun, setiap kali berkunjung, ia selalu mendapati pintu tertutup atau putrinya, Christa B., memberikan berbagai alasan untuk menolak kedatangannya.

Kecurigaan Troiber memuncak pada akhir tahun 2025, setelah Christa B. akhirnya mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dua tahun sebelumnya di Republik Ceko. Pernyataan yang janggal ini mendorong sang wali kota untuk segera melaporkan kejanggalan tersebut kepada jaksa penuntut umum, yang kemudian memicu penyelidikan polisi.

Pada awal Februari, aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan mayat sang ibu dalam kondisi telah menjadi mumi. Hasil autopsi yang dilakukan memang gagal menentukan secara pasti penyebab maupun tanggal kematian. Para ahli hanya dapat menyimpulkan bahwa kematian telah terjadi "beberapa tahun yang lalu".

Surat kabar Bild melaporkan bahwa polisi menduga kuat Christa B. sengaja menyembunyikan kematian ibunya selama bertahun-tahun demi terus menerima dana pensiun sang ibu, yang diperkirakan mencapai 1.500 euro (sekitar $1.780) setiap bulannya. Meskipun penyelidikan awal telah mengesampingkan kemungkinan pembunuhan, pihak berwenang kini secara serius meluncurkan penyelidikan atas dugaan penipuan dana pensiun.