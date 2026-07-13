Polisi Lubuk Linggau Lakukan Ini di Masjid Warga Terkejut

Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Lubuk Linggau baru-baru ini menunjukkan sisi humanisnya melalui Program BELIDA (Bersih Lingkungan dan Asri), dengan menggelar aksi bersih-bersih di Masjid Nurul Falah, Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I. Langkah ini, seperti dilaporkan Internationalmedia.co.id – News, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) dalam mempererat hubungan dengan masyarakat.

Dipimpin langsung oleh Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Adithia Bagus Arjunadi, sebanyak 25 personel, termasuk dari Satbinmas Polres Lubuk Linggau, bahu-membahu membersihkan setiap sudut masjid. Mulai dari area dalam hingga halaman luar, seluruh personel bergotong royong menciptakan suasana rumah ibadah yang tidak hanya bersih, tetapi juga nyaman dan asri bagi para jamaah.

Program BELIDA sendiri merupakan manifestasi nyata dari implementasi Polri Presisi yang menekankan pelayanan kepada masyarakat melalui aksi-aksi konkret di luar tugas penegakan hukum. Kehadiran polisi dalam kegiatan sosial semacam ini diharapkan mampu mempererat ikatan emosional dengan warga, sekaligus menumbuhkan kembali semangat gotong royong dalam menjaga fasilitas umum dan lingkungan sekitar.

Selain menghadirkan kenyamanan bagi mereka yang beribadah, inisiatif ini juga berfungsi sebagai penguat sinergi antara Polri dan masyarakat. Kebersihan lingkungan, yang menjadi fokus utama, diyakini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Lingkungan yang terawat mencerminkan kehidupan sosial yang sehat, harmonis, dan kondusif.

Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Adithia Bagus Arjunadi, dalam keterangannya kepada internationalmedia.co.id, menegaskan bahwa BELIDA adalah bentuk kepedulian Polri yang memberikan manfaat langsung. "Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan, melainkan juga melalui kegiatan sosial yang memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat," ujarnya. "Kami berharap kegiatan ini semakin mempererat tali silaturahmi antara Polri dan warga, serta memupuk semangat kebersamaan dalam menjaga kebersihan lingkungan."

Senada dengan Kapolres, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, juga menegaskan komitmen Polda Sumsel untuk terus menghadirkan pelayanan humanis dan berdampak nyata. "Program BELIDA adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Melalui aksi sederhana namun penuh manfaat seperti membersihkan rumah ibadah, kami ingin membangun kedekatan, memperkuat kepedulian sosial, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan kondusif," jelas Kombes Pol Nandang.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Sandi Nugroho, secara konsisten mendorong seluruh jajarannya untuk menginisiasi berbagai program sosial yang memberikan manfaat konkret bagi warga. Melalui BELIDA, Polda Sumsel ingin menegaskan bahwa peran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di Bumi Sriwijaya.