Penerbangan New York Mendadak Lumpuh

Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Bandara LaGuardia New York, Amerika Serikat, pada Senin (23/3/2026) pagi. Sebuah pesawat Air Canada dilaporkan bertabrakan dengan kendaraan otoritas bandara di landasan pacu, menyebabkan seluruh operasional penerbangan di salah satu hub tersibuk AS tersebut terhenti total. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa peristiwa ini memicu kekacauan signifikan.

Menurut keterangan dari Departemen Kepolisian New York yang dikutip oleh AFP, insiden itu melibatkan pesawat Air Canada dengan "kendaraan otoritas bandara". Sementara itu, Departemen Pemadam Kebakaran mengonfirmasi respons mereka terhadap laporan kecelakaan yang melibatkan pesawat dan kendaraan di landasan pacu empat. Data dari platform pelacakan penerbangan FlightRadar24 lebih lanjut mengungkapkan bahwa pesawat yang terlibat adalah Air Canada Express jenis CRJ-900, dioperasikan oleh Jazz Aviation, yang baru saja mendarat dari Montreal. Pesawat tersebut dilaporkan sedang meluncur di landasan pacu ketika menabrak kendaraan penyelamat dan pemadam kebakaran bandara yang melintas di jalurnya.

Akibat insiden ini, Administrasi Penerbangan Federal (FAA) segera mengeluarkan perintah penghentian penerbangan (ground stop) untuk Bandara LaGuardia, dengan indikasi kuat bahwa penundaan ini berpotensi diperpanjang. Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang belum merilis rincian lebih lanjut mengenai insiden tersebut, termasuk apakah ada korban jiwa atau luka-luka. Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh AFP kepada otoritas pelabuhan dan Air Canada, namun belum ada tanggapan resmi.

Gambar-gambar yang beredar luas di media sosial, meskipun belum diverifikasi secara independen, menunjukkan kondisi pesawat Air Canada dengan kerusakan signifikan pada bagian hidung dan kokpitnya. Terlihat pula sejumlah kendaraan darurat berada di sekitar lokasi kejadian di landasan pacu pada malam hari. Otoritas manajemen darurat New York telah mengeluarkan peringatan kepada publik, meminta warga untuk "bersiap menghadapi pembatalan penerbangan, penutupan jalan, kemacetan lalu lintas, dan kehadiran personel darurat" di sekitar area bandara di wilayah Queens. Masyarakat diimbau untuk mencari rute alternatif.

Situs web resmi Bandara LaGuardia mengonfirmasi bahwa semua penerbangan keberangkatan pada Senin (23/3) pagi telah ditunda atau dibatalkan menyusul insiden tersebut. Peristiwa ini menambah daftar panjang gangguan yang dialami Bandara LaGuardia. Sebelumnya, bandara ini juga menghadapi masalah penundaan penerbangan akibat cuaca buruk pada Minggu (22/3), serta antrean panjang di pos pemeriksaan keamanan karena kekurangan staf yang disebabkan oleh terhentinya pendanaan federal pada pekan sebelumnya.