Pencarian Dramatis Dua WNI di Portugal Berakhir

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah kabar duka datang dari Portugal. Otoritas setempat mengonfirmasi penemuan jenazah dua nelayan berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden tenggelamnya sebuah kapal penangkap ikan pekan lalu. Kedua jasad tersebut merupakan bagian dari tiga awak kapal yang dilaporkan menghilang setelah kapal mereka karam di perairan utara kota Porto pada 14 Desember.

Insiden tragis tersebut juga menyisakan dua korban selamat, termasuk sang kapten kapal, yang berhasil dievakuasi dan segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat.

Kehadiran WNI di sektor perikanan Portugal bukanlah hal baru. Industri maritim negara tersebut memang dikenal banyak mempekerjakan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, mengingat tingginya permintaan dan potensi penghasilan yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan di tanah air.

Sejak laporan tenggelamnya kapal diterima, operasi pencarian besar-besaran segera dilancarkan. Tim gabungan yang melibatkan pesawat dari Portugal dan Spanyol, unit polisi maritim, serta sejumlah kapal penyelamat dikerahkan untuk menyisir area perairan guna menemukan para awak yang hilang.

Menurut keterangan dari Otoritas Maritim Nasional Portugal, kedua jasad malang tersebut berhasil ditemukan pada hari Minggu waktu setempat. Penemuan dilakukan di beberapa titik pantai yang tersebar di distrik Viana do Castelo, mengakhiri pencarian yang berlangsung intensif selama beberapa hari.

Setelah ditemukan, jenazah-jenazah tersebut segera dievakuasi dan dibawa ke kantor forensik medis terdekat untuk proses identifikasi lebih lanjut. Pihak kepolisian juga telah menyediakan pendampingan psikologis bagi keluarga korban, sebagai bentuk dukungan moral dalam menghadapi duka mendalam ini.