Pemimpin Gaza Tiba di AS Rencana Besar Siap Dipaparkan

Washington menjadi saksi kedatangan penting seorang tokoh kunci dari Palestina. Ali Shaath, Ketua Komite Teknokrat yang dibentuk untuk mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza, kini berada di ibu kota Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diinisiasi oleh AS. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kedatangan Shaath pada subuh hari ini dikonfirmasi oleh sumber yang dekat dengan komite tersebut, sebagaimana dilansir AFP pada Kamis (19/2/2026).

Dalam agenda utamanya, Shaath dijadwalkan akan menyampaikan pidato krusial yang menguraikan kerangka umum rencananya untuk 100 hari pertama pembangunan kembali Gaza. Ia tidak datang sendiri; seorang pejabat komite yang bertanggung jawab atas portofolio keuangan turut mendampinginya, menegaskan keseriusan delegasi dalam pembahasan finansial.

Kehadiran Shaath di Washington telah dikonfirmasi oleh seorang anggota komite kepada AFP, menyusul undangan yang diterima sehari sebelumnya. Pertemuan Dewan Perdamaian ini bukan acara biasa. Sekitar dua lusin pemimpin dunia dan pejabat senior lainnya turut hadir, menunjukkan skala dan urgensi pembahasan. Dewan Perdamaian sendiri dibentuk pasca-gencatan senjata yang dicapai pada Oktober lalu, mengakhiri konflik dua tahun di Gaza. Gencatan senjata tersebut merupakan hasil negosiasi intensif antara pemerintahan Trump, Qatar, dan Mesir.

Pada pertemuan hari Kamis ini, Presiden Trump diperkirakan akan merinci komitmen bantuan finansial lebih dari $5 miliar yang dialokasikan untuk Gaza. Selain itu, agenda penting lainnya adalah pembahasan mengenai peluncuran Pasukan Stabilisasi Internasional. Pasukan ini diharapkan dapat menjamin keamanan di Gaza pasca-konflik, sebuah langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan perdamaian dan proses pembangunan.