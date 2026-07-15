Pekaranganku Kuburanku Sendiri

Internationalmedia.co.id – News Warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dikejutkan oleh penemuan tragis. Gatut Tri Wahyu Widodo (53), seorang pria yang sempat dilaporkan hilang, ditemukan tak bernyawa terkubur di pekarangan rumahnya sendiri. Pihak kepolisian menduga kuat adanya tindak kejahatan di balik kematian korban, memicu penyelidikan mendalam.

Penemuan mengerikan ini terjadi pada Rabu (15/7/2026) siang. Kecurigaan warga bermula dari adanya gundukan tanah baru yang ditutupi tumpukan genteng di area pekarangan rumah korban. Kapolsek Ngronggot, AKP Totok Harianto, mengungkapkan kepada internationalmedia.co.id bahwa penyelidikan mendalam sedang berlangsung. "Masih dalam penyelidikan. Jenazah ditemukan dalam kondisi meninggal, tidak secara normal. Ada dugaan korban tindak kejahatan," ujarnya.

Sebelumnya, Gatut diketahui menghilang sejak Senin (13/7). Istrinya segera melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Ngronggot sambil terus berupaya mencari keberadaan suaminya. Ali Ridho, salah seorang tetangga korban, menceritakan bahwa warga sempat berinisiatif mencari Gatut di sekitar rumah, mengingat korban memiliki riwayat sakit paru-paru. "Awalnya kami khawatir jangan-jangan pingsan atau terjadi sesuatu karena korban memang sedang sakit paru-paru," kata Ali.

Gatut diketahui tinggal bersama istri dan putri tunggalnya, DM (20). Gundukan tanah yang mencurigakan itu akhirnya menjadi petunjuk kunci dalam mengungkap misteri hilangnya Gatut. "Awalnya kami melihat ada gundukan tanah yang kelihatannya baru. Di atasnya juga ada tumpukan genteng," tambah Ali Ridho, menjelaskan awal mula kecurigaan yang mengarah pada penemuan jenazah.

Kini, pihak kepolisian terus bekerja keras untuk mengungkap motif dan pelaku di balik kematian Gatut Tri Wahyu Widodo. Penemuan jenazah yang terkubur di pekarangan rumahnya sendiri ini telah menyisakan duka mendalam dan tanda tanya besar bagi warga Nanggungan, menanti keadilan terungkap.