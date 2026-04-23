Pagi Mencekam di Denmark Dua Kereta Bertabrakan

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengejutkan mengguncang Denmark pada Kamis pagi, ketika dua kereta api bertabrakan di wilayah utara Kopenhagen. Kecelakaan serius ini, yang terjadi antara kota Hillerod dan Kagerup, mengakibatkan sedikitnya 10 orang mengalami luka-luka, memicu respons darurat besar-besaran dari pihak berwenang.

Pihak kepolisian setempat segera merespons, mengerahkan tim besar ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 40 kilometer (25 mil) di utara ibu kota. Juru bicara kepolisian, Tim Simonsen, mengonfirmasi bahwa semua penumpang telah berhasil dievakuasi dari kedua rangkaian kereta. Peringatan darurat pertama kali dikeluarkan pada pukul 06.30 pagi waktu setempat (0430 GMT), menandakan keseriusan situasi sejak awal.

Simonsen menjelaskan kepada kantor berita AFP bahwa insiden tersebut merupakan "tabrakan dari arah berlawanan," mengindikasikan benturan keras yang tak terhindarkan. Media penyiaran publik DR turut menayangkan rekaman dari lokasi, menampilkan dua kereta berwarna kuning dan abu-abu yang ringsek parah di bagian depannya. Pemandangan ini, dengan kedua kereta saling berhadapan di area berhutan, menjadi saksi bisu dahsyatnya benturan yang terjadi.

Meskipun Denmark dikenal memiliki catatan keselamatan kereta api yang membanggakan, insiden ini kembali menyoroti tantangan yang ada. Sejarah mencatat, pada tahun 2019, sebuah kecelakaan kereta api tragis menewaskan delapan orang dan melukai 16 lainnya. Tak hanya itu, pada Agustus tahun lalu, sebuah kereta cepat juga menabrak truk pertanian di perlintasan, menyebabkan satu korban jiwa dan 27 orang terluka.

Penyebab pasti tabrakan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Fokus utama saat ini adalah memastikan pemulihan korban dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan insiden tragis di pagi hari tersebut.