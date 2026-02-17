Pagi Berdarah di Kuantan

Sebuah kabar mengejutkan datang dari Kuantan, Malaysia, di mana lima anggota keluarga ditemukan tak bernyawa di kediaman mereka. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, insiden tragis ini, yang mencakup dua gadis kecil, kini menjadi fokus utama penyelidikan dugaan pembunuhan oleh pihak kepolisian setempat.

Menurut laporan dari Bernama dan The Star yang dikutip internationalmedia.co.id, Selasa (17/2/2026), peristiwa memilukan ini terungkap sekitar pukul 07.00 pagi waktu setempat di Lorong Cerating Damai. Kepala Kepolisian Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman, mengonfirmasi bahwa korban terdiri dari dua anak perempuan berusia tiga dan empat tahun, orang tua mereka yang berusia 32 dan 28 tahun, serta nenek berusia 55 tahun.

Petugas kepolisian menemukan jenazah pasangan suami istri beserta kedua anak mereka di salah satu kamar tidur, sementara sang nenek ditemukan di area dapur. Investigasi awal mengarah pada dugaan bahwa sang ayah, pria berusia 32 tahun, merupakan pelaku yang menyerang istri, ibu, dan kedua putrinya menggunakan senjata tajam, kemungkinan besar pisau, sebelum kemudian mengakhiri hidupnya sendiri.

Datuk Seri Yahaya Othman menambahkan, beberapa korban menunjukkan adanya luka-luka yang jelas terlihat. Insiden tragis ini pertama kali diketahui oleh adik laki-laki tersangka yang berusia 15 tahun, yang kebetulan berada di rumah saat kejadian dan segera mencari pertolongan.

Informasi yang dihimpun polisi mengungkapkan bahwa pria berusia 32 tahun tersebut baru saja kembali ke rumah keluarganya sekitar sebulan yang lalu setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Selangor. Ia baru memulai pekerjaan baru di Kuantan sekitar seminggu sebelum insiden nahas ini terjadi. Yahaya menegaskan bahwa penyelidikan mendalam masih terus berlangsung untuk mengungkap motif di balik tragedi ini, dan petugas forensik masih bekerja di lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti.