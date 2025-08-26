Ngebut 225 Km/Jam, Menteri Turki Kena Tilang!

Internationalmedia.co.id memberitakan Menteri Perhubungan Turki, Abdulkadir Uraloglu, harus merogoh koceknya cukup dalam setelah ulahnya sendiri. Ia kedapatan mengebut di jalan raya dan pamer kecepatannya lewat video di media sosial X, lengkap dengan tagar #TurkeyAccelerates. Aksi nekatnya itu berbuntut denda yang cukup fantastis.

Kejadian bermula Minggu malam waktu setempat (24/8). Uraloglu mengunggah video dirinya sedang mengemudi di jalan raya dekat Ankara. Uniknya, ia menyetel lagu-lagu daerah dan potongan pidato Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai pengiring perjalanan. Namun, yang menjadi sorotan adalah kecepatan kendaraannya. Beberapa cuplikan video secara tak sengaja memperlihatkan speedometer yang menunjukkan angka fantastis: antara 190 hingga 225 kilometer per jam!

Padahal, batas kecepatan di jalan raya tersebut hanya 140 kilometer per jam. Tak butuh waktu lama, Uraloglu langsung kena tilang. Ia pun mengakui kesalahannya dan mengunggah ulang video tersebut disertai salinan surat tilang yang menunjukkan denda sebesar 9.267 Lira Turki (sekitar US$225). "Saya mengemudi untuk memeriksa jalan raya Ankara-Niğde dan secara tidak sengaja melampaui batas kecepatan," tulisnya di X. Ia menambahkan akan lebih berhati-hati di masa mendatang dan menekankan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Sebuah pelajaran mahal dari aksi pamer kecepatan di media sosial.