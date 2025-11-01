Misteri Drone Hantui Berlin, Penerbangan Lumpuh Total!

Internationalmedia.co.id – Bandara Berlin Brandenburg (BER) mengalami kelumpuhan penerbangan selama hampir dua jam akibat penampakan drone misterius di sekitar wilayah udara bandara. Insiden ini menambah daftar panjang gangguan serupa yang terjadi di berbagai bandara di Eropa, memicu kekhawatiran akan keamanan penerbangan.

Menurut juru bicara bandara, penangguhan lepas landas dan pendaratan diberlakukan sejak pukul 20.08 hingga 21.58 waktu setempat pada Jumat (31/10). Akibatnya, sejumlah penerbangan terpaksa dialihkan ke kota-kota lain di Jerman. Untuk meminimalkan dampak lebih lanjut, otoritas bandara juga melonggarkan aturan larangan terbang malam di Berlin.

Pihak kepolisian Brandenburg mengonfirmasi adanya laporan penampakan drone dan segera mengerahkan mobil patroli serta helikopter untuk melakukan investigasi. Meskipun sebuah drone berhasil terdeteksi oleh patroli darat, asal-usul dan identitasnya masih belum diketahui.

Pemerintah Jerman sendiri telah berulang kali menyatakan kekhawatiran atas meningkatnya ancaman drone, terutama setelah serangkaian penampakan di sekitar bandara dan fasilitas militer sensitif. Insiden serupa juga terjadi di Denmark, Norwegia, dan Polandia, di mana penerbangan terpaksa ditangguhkan akibat kehadiran drone misterius. Beberapa negara bahkan menuding Rusia sebagai dalang di balik insiden ini, meskipun tuduhan tersebut telah dibantah oleh Moskow.

Jerman, sebagai salah satu pendukung utama Ukraina dalam konflik melawan Rusia, juga menaruh curiga terhadap keterlibatan Moskow. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah penampakan drone dilaporkan terjadi di atas pangkalan militer, lokasi industri, dan infrastruktur penting lainnya di Jerman.

Pada awal Oktober lalu, Bandara Munich juga mengalami penutupan sementara akibat penampakan drone, menyebabkan ribuan penumpang gagal terbang. Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt, menyerukan agar negara tersebut segera menemukan respons baru terhadap ancaman hibrida ini, termasuk peningkatan kemampuan untuk mendeteksi, menilai, dan menembak jatuh drone.