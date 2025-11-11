Misteri di Langit Belgia Drone Tak Dikenal Intai PLTN

Internationalmedia.co.id – Serangkaian drone misterius terpantau terbang di atas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Doel, Belgia, memicu kekhawatiran. Setidaknya lima drone tanpa identitas jelas melayang di atas fasilitas sensitif di negara anggota NATO tersebut.

Operator PLTN Belgia, Engie, melaporkan kejadian ini. Awalnya, mereka mendeteksi tiga drone pada Minggu (9/11) malam di atas PLTN Doel dekat Antwerp. Namun, juru bicara Engie, Hellen Smeets, kemudian mengklarifikasi bahwa jumlahnya mencapai lima.

"Pada Minggu malam, sekitar pukul 21.30 waktu setempat, tim kami mendeteksi lima drone di wilayah udara di atas pembangkit listrik tenaga nuklir Doel tanpa izin," ungkap Smeets kepada Newsweek. Ia memastikan bahwa insiden ini tidak mengganggu operasional PLTN dan pihak berwenang telah diinformasikan.

Pusat Krisis Nasional Belgia mengonfirmasi kejadian ini dan tengah memantau situasi. Sumber drone-drone tersebut masih belum diketahui. Kejadian serupa juga terjadi di lokasi lain di Belgia, termasuk bandara dan pangkalan militer.

Pada Minggu malam, operasional Bandara Liege sempat dihentikan akibat penampakan drone. Bulan lalu, sejumlah drone misterius juga terlihat di atas pangkalan militer Belgia yang diduga menyimpan senjata nuklir taktis AS.

Pemerintah Belgia belum memberikan pernyataan resmi terkait penyebab penampakan drone ini. Kantor berita Belga melaporkan bahwa antena pendeteksi telah dipasang di dekat bandara-bandara besar.

Belgia menjadi negara terbaru yang mengalami insiden serupa. Sebelumnya, Estonia, Jerman, Denmark, Norwegia, Spanyol, dan Rumania, yang juga anggota NATO, mengalami hal serupa.

Beberapa pemimpin Eropa menuding Rusia meningkatkan operasi perang hybrid di wilayah NATO melalui pelanggaran wilayah udara. Namun, Moskow membantah tuduhan tersebut.