Maut di Rajasthan: Bus Hangus, Puluhan Nyawa Melayang

Internationalmedia.co.id – Sebuah tragedi memilukan terjadi di negara bagian Rajasthan, India barat, ketika sebuah bus terbakar hebat, merenggut nyawa 20 penumpangnya. Insiden mengerikan ini menambah catatan kelam keselamatan transportasi di negara tersebut.

Bus nahas tersebut, yang mengangkut lebih dari 50 penumpang, sedang dalam perjalanan dari Kota Jaisalmer menuju Jodhpur pada Rabu (15/10/2025). Menurut keterangan perwira polisi senior Rajesh Meena kepada AFP, 19 penumpang ditemukan tewas di dalam bus yang hangus, sementara satu korban lainnya meninggal dunia akibat luka bakar saat dilarikan ke rumah sakit di Jodhpur.

Kantor berita Press Trust of India, mengutip seorang anggota parlemen setempat, melaporkan bahwa insiden bermula ketika asap mengepul dari bagian belakang bus, memaksa pengemudi untuk menghentikan kendaraan di tepi jalan. "Sopir menghentikan bus di pinggir jalan, tetapi dalam hitungan detik, api telah melahap seluruh kendaraan," ungkapnya.

Kebakaran terjadi tak lama setelah bus berangkat dari Jaisalmer sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Siaran lokal NDTV, mengutip sumber kepolisian anonim, menduga korsleting listrik menjadi penyebab utama kebakaran tersebut. Namun, AFP belum dapat memverifikasi secara independen kebenaran laporan ini.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi ini. "Berduka atas hilangnya nyawa. Berdoa untuk pemulihan yang cepat bagi mereka yang terluka," tulis Modi dalam pernyataannya. Pemerintah India menjanjikan kompensasi sebesar 200.000 rupee kepada keluarga korban meninggal dan 50.000 rupee bagi para korban luka dari dana Bantuan Nasional Perdana Menteri.

India, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, memiliki rekam jejak keselamatan jalan raya yang buruk. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terjadi lebih dari 480.000 kecelakaan di jalan raya India, mengakibatkan hampir 173.000 kematian dan 463.000 luka-luka. Tragedi bus di Rajasthan ini menjadi pengingat pahit akan perlunya peningkatan signifikan dalam standar keselamatan transportasi di India.