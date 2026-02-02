Masa Depan Iran Ditentukan di Pentagon

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah pertemuan rahasia antara petinggi militer Amerika Serikat dan Israel baru-baru ini terungkap, terjadi di tengah memanasnya tensi dengan Iran. Diskusi tertutup yang berlangsung di Pentagon ini memicu spekulasi tentang langkah-langkah strategis yang mungkin diambil di kawasan Timur Tengah, terutama mengingat perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv mengenai penanganan Teheran.

Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, dan Jenderal Eyal Zamir, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, adalah dua tokoh kunci yang terlibat dalam pertemuan krusial ini. Sumber pejabat AS yang enggan disebutkan namanya, seperti dikutip Reuters, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut digelar pada Jumat (30/1) waktu setempat dan baru terungkap ke publik pada Minggu (1/2), sebelum diberitakan secara luas pada Senin (2/2/2026).

Uniknya, diskusi tingkat tinggi ini luput dari sorotan media hingga pengungkapannya. Namun, internationalmedia.co.id melaporkan bahwa detail spesifik dari pembahasan antara Caine dan Zamir masih dirahasiakan oleh para pejabat AS, menambah misteri di balik pertemuan tersebut.

Di balik kerahasiaan itu, perbedaan pandangan yang mencolok antara Washington dan Tel Aviv mengenai Iran menjadi sorotan utama. Presiden AS Donald Trump dilaporkan menginginkan negosiasi dengan Teheran untuk membongkar program nuklirnya, sebuah langkah yang diyakini bisa dicapai melalui diplomasi dan tekanan.

Namun, Israel memiliki pandangan yang berbeda dan jauh lebih agresif. Seorang pejabat Israel, yang berbicara kepada media Turki TRT World, mengungkapkan bahwa Tel Aviv mendesak AS untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran. Mereka bahkan memperingatkan bahwa menahan diri dari tindakan tersebut akan membawa "konsekuensi serius," termasuk kemajuan Iran dalam pengembangan senjata nuklir yang dapat mengancam stabilitas regional.

Kekhawatiran Israel terhadap program nuklir Iran telah berulang kali disampaikan kepada rekan-rekan mereka di AS. Ini sejalan dengan peningkatan kehadiran militer AS di Timur Tengah dan penguatan pertahanan udara, menyusul ancaman berulang dari Presiden Trump yang berupaya menekan Iran ke meja perundingan.

Di sisi lain, para pemimpin Iran telah mengeluarkan peringatan keras, menyatakan bahwa serangan AS akan memicu konflik regional yang lebih luas dan tidak terkendali. Situasi ini menempatkan kawasan dalam ketegangan yang sangat tinggi, dengan masa depan Iran dan stabilitas Timur Tengah kini berada di ujung tanduk, menunggu keputusan dari para pemimpin global.