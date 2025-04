Mantan Wakil Menteri Vietnam Masuk Bui!

Berita mengejutkan datang dari Vietnam. Internationalmedia.co.id melaporkan, mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, Hoang Quoc Vuong, dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Pria 62 tahun itu terbukti bersalah atas kasus korupsi yang mengguncang negara yang tengah gencar mengejar target emisi karbon nol pada 2050.

Vuong, yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri dari 2015 hingga 2020 dan memimpin Perusahaan Listrik Negara Vietnam (EVN) dari 2012 hingga 2015, terbukti menerima suap senilai US$ 57.600 (sekitar Rp 965,8 juta). Suap tersebut diberikan oleh tiga pembangkit listrik tenaga surya di Provinsi Ninh Thuan sebagai imbalan atas harga khusus penjualan listrik mereka ke EVN. Akibat ulahnya, negara mengalami kerugian hingga lebih dari US$ 40 juta (sekitar Rp 670,7 miliar). Total, EVN menggelontorkan hampir US$ 154 juta (sekitar Rp 2,5 triliun) untuk membeli listrik dari ketiga pembangkit tersebut antara tahun 2018 dan 2020.

Dalam persidangan, Vuong mengakui kesalahannya dan menyatakan telah mengembalikan uang suap tersebut. Ia menyebut perbuatannya sebagai "pelajaran yang menyakitkan" yang menghapus kontribusinya selama berkarir di pemerintahan. Namun, pengakuan tersebut tak cukup untuk meringankan hukumannya.

Tidak hanya Vuong, sebelas pejabat lainnya yang terlibat dalam kasus ini juga diadili dan divonis dengan hukuman bervariasi, mulai dari hukuman percobaan hingga enam tahun penjara. Pengadilan juga memerintahkan ketiga pembangkit listrik tenaga surya tersebut untuk mengembalikan kerugian negara. Kasus ini menjadi sorotan tajam, mengungkap praktik korupsi yang merugikan negara di tengah upaya besar-besaran Vietnam dalam transisi energi bersih.