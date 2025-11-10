Ledakan Dahsyat Guncang New Delhi, Puluhan Jadi Korban!

Internationalmedia.co.id – Sebuah ledakan mengguncang jantung kota New Delhi, India, pada Senin (10/11/2025), mengakibatkan delapan orang tewas dan 19 lainnya mengalami luka-luka. Insiden tragis ini terjadi di dekat stasiun metro di kawasan Old Delhi yang padat, saat jam pulang kerja.

Menurut laporan kantor berita AFP, penyebab ledakan yang menghancurkan sebuah mobil tersebut masih belum diketahui. Tim forensik dan antiterorisme telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi mendalam.

Wakil Kepala Pemadam Kebakaran New Delhi, AK Malik, mengkonfirmasi bahwa delapan orang kehilangan nyawa akibat ledakan tersebut, sementara 19 lainnya menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ambulans tampak hilir mudik mengangkut para korban.

Komisaris Polisi New Delhi, Satish Golcha, menjelaskan kepada media bahwa ledakan terjadi pada sebuah kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah. Dampak ledakan tersebut merusak kendaraan-kendaraan lain di sekitarnya.

Kebakaran hebat melalap sedikitnya enam mobil dan beberapa becak bermotor. Pihak berwenang terpaksa menutup sementara bangunan rumah sakit di dekat lokasi kejadian, sementara petugas kepolisian melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara.

Di luar rumah sakit, keluarga korban yang cemas berkumpul menunggu kabar orang-orang terkasih mereka yang menjadi korban ledakan. Internationalmedia.co.id akan terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan situasi ini.