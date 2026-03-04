Khamenei Dimakamkan di Kota Suci Upacara Besar Menanti

Dunia menyoroti Iran setelah gugurnya mantan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dalam serangan yang diklaim dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Internationalmedia.co.id – News mengabarkan bahwa jenazah Khamenei akan dikebumikan di kota suci Mashhad, sebuah lokasi yang memiliki makna mendalam bagi umat Syiah.

Dilansir dari laporan kantor berita Fars pada Rabu (4/3/2026), keputusan pemakaman di Mashhad bukan tanpa alasan. Kota terbesar kedua di Iran ini menyandang predikat ‘Kota Suci’ berkat keberadaan Kompleks Suci Imam Reza, tempat peristirahatan terakhir Imam kedelapan penganut Syiah. Lokasi ini juga merupakan tempat ayah Khamenei dimakamkan, menjadikannya salah satu situs paling sakral bagi umat Syiah di seluruh dunia.

Sebelum prosesi pemakaman di Mashhad, Garda Revolusi Iran mengumumkan melalui akun Telegram mereka bahwa "upacara perpisahan besar" akan diselenggarakan di Teheran. Namun, hingga kini, pemerintah Iran belum mengumumkan tanggal pasti untuk pemakaman jenazah Ali Khamenei.

Khamenei dilaporkan tewas pada Sabtu (28/2) waktu Iran, menyusul serangan gabungan AS dan Israel. Pasca-kematiannya, kekuasaan sementara dipercayakan kepada dewan beranggotakan tiga orang. Dewan ini terdiri dari presiden, kepala peradilan, dan seorang ahli hukum dari Dewan Penjaga, yang bertugas mengawasi legislasi dan menyeleksi calon pemilu, hingga Majelis Pakar dapat memilih penggantinya secara permanen.

Namun, proses suksesi ini diwarnai kekhawatiran keamanan. Fars, mengutip seorang pejabat yang memahami proses tersebut, melaporkan bahwa pertemuan terakhir Majelis Pakar kemungkinan akan ditunda hingga setelah pemakaman Khamenei, demi alasan keamanan. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, mengingat media Iran melaporkan bahwa markas besar Majelis Pakar di kota suci Qom, selatan Teheran, dihantam serangan AS-Israel pada Selasa (3/3). Sehari sebelumnya, markas utamanya di ibu kota Iran juga menjadi sasaran serangan serupa. Situasi ini menambah ketegangan di tengah persiapan upacara perpisahan dan pemakaman pemimpin yang telah lama berkuasa tersebut.