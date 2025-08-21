Ketegangan Global Memanas: Perang, Rudal, dan Permukiman

Internationalmedia.co.id melaporkan serangkaian peristiwa internasional yang mengguncang dunia hari ini, Kamis (21/8/2025). Dari konflik di Timur Tengah hingga ketegangan di Amerika Latin dan Asia Selatan, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik yang kompleks.

Pertama, situasi di Jalur Gaza semakin memanas. Militer Israel mengumumkan dimulainya operasi untuk merebut Kota Gaza, memicu kecaman keras dari Hamas. Kelompok perlawanan Palestina itu menuduh Israel mengabaikan upaya mediasi untuk menghentikan pertempuran dan membebaskan sandera. Pernyataan Hamas menyebut tindakan Israel sebagai pengabaian terang-terangan terhadap upaya para mediator.

Sementara itu, di Tepi Barat, pembangunan permukiman Yahudi kontroversial, proyek E1, telah disetujui Israel. Langkah ini mendapat kecaman keras dari PBB, yang memperingatkan akan dampak kemanusiaan yang menghancurkan bagi warga Palestina. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan penghentian segera semua aktivitas permukiman. Otoritas Palestina sendiri menilai proyek ini merusak peluang solusi dua negara dan akan semakin mengisolasi Tepi Barat.

Di belahan dunia lain, ketegangan antara AS dan Venezuela meningkat. Presiden Trump mengerahkan tiga kapal perang AS ke dekat lepas pantai Venezuela, merespon kasus perdagangan narkoba yang melibatkan Presiden Maduro. Meskipun Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi, langkah ini menunjukkan meningkatnya tekanan AS terhadap Venezuela.

India juga melakukan uji coba rudal balistik jarak menengah Agni-5, yang diklaim mampu membawa hulu ledak nuklir hingga ke wilayah China. Uji coba yang sukses ini, menurut New Delhi, telah memvalidasi semua parameter operasional dan teknis rudal tersebut.

Keempat peristiwa ini menunjukkan meningkatnya ketegangan global dan tantangan keamanan internasional yang kompleks. Dunia menyaksikan dengan cemas bagaimana perkembangan situasi ini akan berdampak pada stabilitas regional dan global.