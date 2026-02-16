Kereta Swiss Tergelincir Ancaman Longsor Salju

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Swiss selatan pagi ini, ketika sebuah kereta api regional tergelincir dari relnya. Lima orang dilaporkan terluka dan puluhan penumpang lainnya harus dievakuasi setelah kejadian yang diduga kuat dipicu oleh longsoran salju.

Kecelakaan ini terjadi di dekat kota Goppenstein, sebuah wilayah yang memang tengah berada di bawah peringatan longsor salju level empat dari skala lima. Pihak kepolisian menyatakan, "Menurut temuan awal, longsor salju kemungkinan besar melintasi rel sesaat sebelum kereta lewat." Kejadian ini mendorong kantor kejaksaan untuk segera membuka penyelidikan, seperti dilansir AFP, Senin (16/2/2026).

Pada saat kejadian, sekitar pukul 07.00 pagi waktu setempat, terdapat 29 penumpang di dalam kereta. Lima di antaranya mengalami luka-luka, dengan satu korban harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Penumpang lainnya berhasil dievakuasi ke tempat yang aman.

Goppenstein, sebuah desa yang terletak di ketinggian 1.216 meter (sekitar 4.000 kaki), dilaporkan tengah dilanda hujan salju lebat. Kereta tersebut tergelincir saat baru saja keluar dari terowongan Lotschberg, sebuah pusat bongkar muat penting untuk transportasi darat dan kereta api. Polisi bahkan memperingatkan wartawan untuk tidak mendekati lokasi karena risiko longsor salju yang masih sangat tinggi di area tersebut.

Operator kereta api federal Swiss, CFF, mengonfirmasi di situs webnya bahwa lalu lintas kereta api antara Goppenstein dan Brig terganggu akibat insiden longsor salju ini. Kejadian serupa, meskipun tanpa korban jiwa, juga pernah melanda pada Kamis (12/2) lalu, ketika longsoran salju menimbun sebagian jalan utama yang menghubungkan lembah Lotschental ke dataran di Goppenstein, mengganggu lalu lintas selama beberapa jam.

Secara terpisah, otoritas setempat juga telah mengeluarkan perintah evakuasi untuk beberapa area di kotamadya Orsieres menyusul cuaca buruk, angin kencang, dan perkiraan hujan lebat yang akan datang. Swiss, yang terkenal dengan jaringan kereta apinya yang luas, tepat waktu, dan pemandangannya yang indah, memang menjadi daya tarik bagi para penggemar kereta api global.

Meskipun warga Swiss merupakan pengguna kereta api terberat di Eropa dalam hal kilometer per orang, statistik pemerintah menunjukkan bahwa angka kecelakaan justru menurun dalam beberapa dekade terakhir, meskipun penggunaan meningkat. Namun, insiden serius tetap terjadi, seperti pada tahun 2023 ketika 15 orang terluka akibat dua kereta tergelincir selama badai di dekat ibu kota Bern.