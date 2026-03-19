Kematian Ali Larijani Mengguncang Timur Tengah

Internationalmedia.co.id – News melaporkan kabar duka menyelimuti Iran. Ali Larijani, tokoh kunci keamanan Iran dan tangan kanan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan gugur dalam serangan yang diklaim dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat (AS). Kematian politikus senior ini segera memicu gelombang reaksi dan pertanyaan di kancah politik regional dan internasional.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka mengklaim bahwa Larijani tewas akibat serangan terbaru Israel. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, melalui media semi-resmi Mehr, mengonfirmasi pembunuhan tersebut. "Setelah seumur hidup berjuang untuk kemajuan Iran dan Revolusi Islam, akhirnya ia mencapai keinginan yang telah lama diidamkannya, menjawab panggilan kebenaran, dan dengan bangga meraih kedudukan mulia sebagai martir di garis depan pengabdian," demikian pernyataan dewan tersebut, menyoroti status Larijani sebagai seorang martir.

Larijani, yang berusia 67 tahun, tewas akibat serangan udara AS-Israel saat mengunjungi putrinya di pinggiran timur Teheran. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Iran, arsitek utama kebijakan keamanannya, dan penasihat dekat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Sosok Sentral di Balik Layar Iran

Sosok Ali Larijani tidak asing di panggung politik Iran. Ia adalah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, terakhir terlihat di depan umum pada parade Hari Al-Quds di Teheran. Larijani merupakan pejabat Iran tingkat tertinggi yang tewas oleh Israel dalam insiden terbaru. Selama beberapa dekade, Larijani dikenal sebagai wajah tenang dan pragmatis dari pemerintahan Iran, seorang intelektual yang menulis buku tentang filsuf Jerman abad ke-18 Immanuel Kant dan bernegosiasi kesepakatan nuklir dengan Barat. Namun, setelah serangkaian insiden dan eskalasi regional, retorikanya berubah drastis, menyuarakan kemarahan dan ancaman balasan terhadap AS dan Israel.

"Keluarga Kennedy" dari Iran

Lahir pada 3 Juni 1958 di Najaf, Irak, Larijani berasal dari dinasti berpengaruh yang dijuluki "Keluarga Kennedy dari Iran" oleh majalah Time pada tahun 2009. Ayahnya, Mirza Hashem Amoli, adalah seorang cendekiawan agama terkemuka, dan saudara-saudaranya juga memegang beberapa posisi paling berpengaruh di Iran. Ia menikahi Farideh Motahari, putri Morteza Motahhari, orang kepercayaan dekat pendiri Republik Islam Iran, Ruhollah Khomeini. Menariknya, putrinya, Fatemeh, seorang lulusan kedokteran, menyelesaikan spesialisasi di Cleveland State University di Ohio, AS.

Filsuf dan Negosiator Ulung

Larijani memiliki latar belakang akademis yang kuat, meraih gelar sarjana matematika dan ilmu komputer dari Universitas Teknologi Sharif pada tahun 1979, serta master dan doktor dalam filsafat Barat dari Universitas Teheran. Karier politiknya dimulai dengan bergabung di Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) pada awal 1980-an, kemudian beralih ke pemerintahan sebagai Menteri Kebudayaan, kepala lembaga penyiaran negara IRIB, dan Ketua Parlemen (Majlis) selama tiga periode berturut-turut antara tahun 2008 dan 2020.

Ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan kepala negosiator nuklir negara tersebut, memainkan peran penting dalam mengamankan persetujuan parlemen untuk kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Meskipun pernah beberapa kali mencalonkan diri sebagai Presiden, ia didiskualifikasi oleh Dewan Penjaga. Namun, ia kembali menduduki posisi berpengaruh sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi sebelum kematiannya. Setelah menjabat kembali, pendiriannya semakin mengeras, bahkan membatalkan perjanjian kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Diplomasi di Tengah Ketegangan

Terlepas dari sikap kerasnya, Larijani sering dianggap pragmatis dan seseorang di dalam sistem Iran yang mungkin bersedia berkompromi, sebagian karena perannya di masa lalu dalam mendukung kesepakatan nuklir 2015. Beberapa minggu sebelum eskalasi saat ini, Larijani dilaporkan terlibat dalam negosiasi tidak langsung dengan AS yang dimediasi oleh Oman. Ia pernah menyatakan bahwa Teheran belum menerima proposal spesifik dari Washington dan menuduh Israel mencoba menyabotase jalur diplomatik untuk "memicu perang."

Namun, setelah serangan AS-Israel, nada bicaranya menjadi lebih keras. Larijani menolak laporan media yang menyatakan ia menginginkan pembicaraan baru dengan AS, dengan mengatakan bahwa Iran "tidak akan bernegosiasi" dengan Washington. Ia berjanji akan menangkap dan membunuh pasukan AS jika mereka memasuki negara itu, dan mengecam negara-negara Muslim atas kebungkaman mereka terhadap perang tersebut. Pada 13 Maret, Larijani bahkan turun ke jalan-jalan Teheran bersama ribuan demonstran untuk memperingati Hari Al-Quds, menampilkan citra ketahanan dalam menghadapi serangan.

Iran Balas Kematian Ali Larijani

Sebagai respons atas gugurnya Ali Larijani, Iran melancarkan serangan rudal yang menewaskan dua orang di dekat pusat perdagangan Israel, Tel Aviv. Perusahaan kereta api nasional Israel bahkan menangguhkan operasinya karena dampak pecahan peluru di sebuah stasiun di kota tersebut. Pihak berwenang melaporkan bahwa amunisi yang jatuh telah menghantam beberapa lokasi di Israel tengah dalam serangan semalam yang memicu sirene serangan udara di seluruh wilayah tersebut.

Rekaman dari Ramat Gan, sebuah kota di luar Tel Aviv, menunjukkan petugas polisi, penyelamat, dan personel militer di jalan yang dipenuhi puing-puing. Layanan medis darurat Magen David Adom Israel mengatakan dua orang ditemukan tewas di tempat kejadian. Di Bnei Brak, kota lain di wilayah Tel Aviv, seorang pria mengalami luka ringan akibat pecahan peluru. Polisi Israel mengonfirmasi operasi penjinak bom di beberapa lokasi dampak. Serangan ini menambah jumlah korban tewas akibat serangan rudal di Israel dan menunjukkan eskalasi ketegangan yang signifikan di kawasan tersebut, menandai babak baru dalam konflik yang semakin memanas.