Kejutan! PM Australia Akhiri Masa Lajang di Tengah Jabatan

Internationalmedia.co.id – Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membuat kejutan dengan menikahi kekasihnya, Jodie Haydon, pada hari Sabtu (29/11/2025). Pernikahan ini mencatatkan sejarah baru, menjadikan Albanese sebagai pemimpin Australia pertama yang menikah saat masih menjabat.

Albanese, 62 tahun, tampak bahagia saat mengikat janji suci dengan Haydon, seorang pekerja di bidang jasa keuangan, dalam upacara intim yang digelar di taman kediaman resminya, The Lodge, Canberra. "Menikah," tulis Albanese singkat di media sosial, disertai video dirinya dan Haydon yang anggun dalam balutan gaun putih panjang, di tengah taburan confetti.

Dalam pernyataan bersama, pasangan ini mengungkapkan kebahagiaan mereka. "Kami sangat gembira dapat berbagi cinta dan komitmen kami untuk masa depan bersama, di hadapan keluarga dan sahabat terdekat," ujar mereka.

Hubungan Albanese dan Haydon telah terjalin sejak lebih dari lima tahun lalu, saat mereka bertemu dalam sebuah acara makan malam bisnis di Melbourne. Albanese melamar Haydon pada Hari Valentine 2024, mengungkapkan bahwa ia telah menemukan seseorang "yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya". Mereka menulis sendiri janji pernikahan mereka. Anjing peliharaan Albanese, Toto, turut memeriahkan acara sebagai pembawa cincin. Pasangan ini berencana berbulan madu selama lima hari di Australia, mulai Senin mendatang.

Albanese sebelumnya bercerai pada tahun 2019 dan memiliki seorang putra bernama Nathan. Pemimpin Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah ini berhasil mengamankan masa jabatan periode keduanya dalam pemilu bulan Mei lalu. Ia telah aktif dalam dunia politik sejak usia remaja, bergabung dengan Partai Buruh saat masih di sekolah menengah atas dan terlibat dalam gerakan mahasiswa di Universitas Sydney.