Kejutan Dunia! Presiden Suriah Terbang ke AS, Ada Apa dengan Trump?

Internationalmedia.co.id – Sebuah peristiwa bersejarah mengguncang dunia politik internasional. Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, tiba di Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan resmi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedatangan Sharaa ini terjadi hanya sehari setelah namanya dihapus dari daftar hitam terorisme oleh Washington.

Menurut laporan AFP, Minggu (9/11/2025), al-Sharaa, pemimpin pasukan pemberontak yang berhasil menggulingkan Bashar al-Assad, dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat. Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi seorang presiden Suriah ke AS sejak negara itu merdeka pada tahun 1946. Pertemuan sebelumnya antara Sharaa dan Trump terjadi di Riyadh, Arab Saudi, saat kunjungan regional Presiden AS pada Mei lalu.

Tom Barrack, Utusan AS untuk Suriah, mengungkapkan bahwa Sharaa diharapkan menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan aliansi internasional pimpinan AS dalam melawan ISIS. Selain itu, AS juga berencana membangun pangkalan militer di dekat Damaskus untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan hubungan antara Suriah dan Israel.

Penghapusan nama Sharaa dari daftar hitam oleh Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) telah diantisipasi secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott, menyatakan bahwa pemerintahan Sharaa telah memenuhi tuntutan AS, termasuk upaya pencarian warga Amerika yang hilang dan pemusnahan senjata kimia yang tersisa. "Tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas kemajuan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Suriah setelah kepergian Bashar al-Assad dan lebih dari 50 tahun penindasan di bawah rezim Assad," kata Pigott.

Kunjungan Sharaa ke Washington menyusul kunjungan bersejarahnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu, yang merupakan kunjungan pertamanya ke tanah AS. Sharaa juga menjadi presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York.

Pada Kamis (6/11), Washington memimpin pemungutan suara oleh Dewan Keamanan untuk mencabut sanksi PBB terhadapnya. Kelompok Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dulunya berafiliasi dengan Al-Qaeda juga telah dihapus dari daftar kelompok teroris oleh Washington pada bulan Juli.

Sejak berkuasa, para pemimpin baru Suriah telah berusaha melepaskan diri dari masa lalu mereka yang penuh kekerasan dan menampilkan citra moderat yang lebih dapat ditoleransi oleh rakyat Suriah dan kekuatan asing. Michael Hanna, Direktur Program AS International Crisis Group, mengatakan bahwa kunjungan ke Gedung Putih merupakan bukti komitmen AS terhadap Suriah yang baru dan momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut.

Sharaa diperkirakan akan mencari dana untuk Suriah, yang menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan kembali setelah 13 tahun perang saudara yang brutal. Pada bulan Oktober, Bank Dunia menetapkan ‘perkiraan terbaik konservatif’ untuk biaya pembangunan kembali Suriah sebesar USD 216 miliar.