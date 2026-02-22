Jepang Klaim Pulau Korsel Langsung Murka

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Korea Selatan (Korsel) melayangkan protes keras terhadap Jepang menyusul acara peringatan ‘Hari Takeshima’ yang diselenggarakan pemerintah Jepang di gugusan pulau yang menjadi sengketa abadi kedua negara. Seoul mengecam langkah tersebut sebagai penegasan kedaulatan yang tidak dapat dibenarkan atas wilayahnya.

Kementerian Luar Negeri Korsel, dalam pernyataan resminya yang diterima internationalmedia.co.id pada Minggu (22/2/2026), menyatakan keberatan mendalam atas acara Hari Takeshima yang digelar oleh prefektur Shimane Jepang, terutama dengan kehadiran pejabat senior pemerintah Jepang. Korsel mendesak Tokyo untuk segera membatalkan upacara kontroversial tersebut.

Gugusan pulau-pulau kecil ini, yang dikenal sebagai Takeshima di Jepang dan Dokdo di Korea Selatan – yang saat ini menguasainya – telah lama menjadi titik didih ketegangan antara dua negara tetangga tersebut. Hubungan bilateral keduanya seringkali diwarnai perselisihan yang berakar kuat pada periode pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945.

Dalam pernyataan tegasnya, Kementerian Luar Negeri Korsel menegaskan, "Dokdo jelas merupakan wilayah kedaulatan Korea Selatan secara historis, geografis, dan berdasarkan hukum internasional." Seoul menyerukan Jepang untuk menghentikan klaim tanpa dasar dan menghadapi sejarah dengan kerendahan hati. Sebagai bentuk protes, seorang diplomat senior Jepang dipanggil ke gedung kementerian di Seoul.

Sementara itu, upaya internationalmedia.co.id untuk mendapatkan komentar dari Kementerian Luar Negeri Jepang pada hari Minggu tidak membuahkan hasil, karena tidak ada pejabat yang dapat dihubungi. Panggilan ke Kantor Perdana Menteri juga tidak dijawab. Diketahui, pemerintah Jepang hanya mengirimkan seorang wakil menteri dari Kantor Kabinet, bukan seorang menteri kabinet, ke upacara tersebut, sebuah indikasi yang mungkin mencerminkan kehati-hatian Tokyo.

Ini bukan kali pertama Korsel menyuarakan keberatan. Sebelumnya, Seoul juga telah berulang kali memprotes klaim teritorial Jepang atas pulau-pulau tersebut, termasuk protes yang dilayangkan pada Jumat lalu terkait komentar Menteri Luar Negeri Jepang yang menegaskan kedaulatan Tokyo atas pulau-pulau kecil itu dalam pidato parlemen. Wilayah sengketa ini dikenal kaya akan daerah penangkapan ikan dan diperkirakan menyimpan cadangan gas alam hidrat yang sangat besar, dengan nilai potensial mencapai miliaran dolar, menurut data dari Seoul.