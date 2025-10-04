Jepang Bersiap Sambut PM Wanita Pertama?

Sanae Takaichi, tokoh konservatif garis keras, terpilih sebagai pemimpin partai berkuasa di Jepang pada hari Sabtu. Kemenangan ini membuka peluang baginya untuk menjadi perdana menteri wanita pertama di Negeri Sakura. Sosok yang mengidolakan Margaret Thatcher ini diharapkan dapat membangkitkan kembali Partai Demokrat Liberal (LDP) yang tengah mengalami penurunan popularitas.

Israel Terus Gempur Gaza, Abaikan Seruan Gencatan Senjata

Meskipun ada seruan dari berbagai pihak, termasuk mantan Presiden AS Donald Trump, pasukan Israel terus melancarkan serangan udara dan artileri di Kota Gaza. Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan puluhan serangan terjadi pada hari Sabtu, menambah daftar panjang korban dan kerusakan akibat konflik yang berkepanjangan.

Iran Eksekusi Mati Anggota Kelompok Teroris

Pengadilan Iran mengumumkan eksekusi mati terhadap enam anggota kelompok "teroris" yang dinyatakan bersalah atas serangkaian serangan bersenjata di provinsi Khuzestan. Identitas para terpidana dan detail penangkapan mereka belum diungkapkan secara rinci.

Operasi AS di Lepas Pantai Venezuela Tewaskan "Teroris Narkotika"

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengklaim bahwa militer AS berhasil menewaskan empat "teroris narkotika" dalam sebuah operasi di lepas pantai Venezuela. Hegseth tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai organisasi teroris yang dimaksud, namun menegaskan tidak ada pasukan AS yang terluka dalam operasi tersebut.

Tragedi di Inggris: Polisi Tak Sengaja Tembak Korban Serangan Sinagoge?

Sebuah insiden tragis terjadi di Manchester, Inggris, di mana polisi diduga secara tidak sengaja menembak dua korban dalam upaya melumpuhkan pelaku serangan di sebuah sinagoge. Satu korban dilaporkan meninggal dunia. Serangan tersebut terjadi pada hari Yom Kippur, hari suci bagi umat Yahudi, dan menewaskan dua orang.