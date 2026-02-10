Jalan Raya Italia Mencekam Perampok Ledakkan Mobil Uang

Sebuah insiden perampokan bersenjata yang menggemparkan terjadi di Italia Selatan, ketika sekelompok penjahat nekat meledakkan sebuah mobil pengangkut uang lapis baja di jalan raya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, aksi brutal ini menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut.

Menurut laporan yang dihimpun dari Anadolu, peristiwa mencekam ini berlangsung pada Senin (9/2) waktu setempat di Jalan Raya Negara Bagian 613. Jalan vital yang menghubungkan kota Lecce dan Brindisi itu mendadak menjadi medan kejahatan, tepatnya di dekat wilayah Tuturano, Italia Selatan.

Para perampok, yang diperkirakan berjumlah lebih dari satu orang dan bersenjata lengkap, melancarkan aksinya dengan strategi yang terencana. Mereka memarkir sebuah van melintang di jalan, lalu membakarnya. Taktik ini berhasil memaksa kendaraan lapis baja pengangkut uang tersebut untuk berhenti total.

Tak hanya itu, media lokal L’Unione Sarda juga mengonfirmasi bahwa para penyerang tidak ragu menggunakan bahan peledak untuk menjebol mobil pengangkut uang. Di tengah kepanikan, mereka bahkan melepaskan tembakan ke arah personel Carabinieri, pasukan gendarmerie Italia, yang berupaya merespons kejadian di lokasi.

Meskipun aksi ini tergolong sangat berbahaya dan agresif, beruntungnya tidak ada laporan mengenai korban luka-luka dalam insiden perampokan tersebut. Namun, dampak ledakan dan tembakan menciptakan suasana mencekam bagi siapa pun yang berada di sekitar lokasi.

Video amatir yang dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial menunjukkan detik-detik mengerikan saat mobil pengangkut uang itu meledak dengan dahsyat. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kekacauan yang melanda area jalan raya pasca-ledakan, dengan asap membumbung tinggi dan puing-puing berserakan.

Pihak berwenang Italia kini tengah melakukan penyelidikan intensif untuk melacak para pelaku dan mengungkap motif di balik perampokan berani mati ini, yang telah mengguncang keamanan jalan raya di Italia Selatan.