Jalan Maut Afghanistan Telan Belasan Korban

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden tragis mengguncang wilayah timur Afghanistan ketika sebuah minibus terbalik dan jatuh ke dalam lembah, merenggut nyawa sedikitnya 15 orang. Peristiwa memilukan ini, yang dilaporkan terjadi pada Sabtu (7/2/2026), melibatkan kendaraan yang sedang melaju di sepanjang jalan provinsi Badakhshan menuju ibu kotanya, Faizabad.

Menurut keterangan pihak kepolisian setempat yang dikutip oleh internationalmedia.co.id, kendaraan nahas tersebut "menyimpang dari jalur dan jatuh ke lembah" saat melintasi rute yang dikenal memiliki kondisi jalan yang rusak parah. Dari total 15 korban tewas, enam di antaranya adalah anak-anak, lima wanita, dan empat pria. Tiga korban lainnya dilaporkan menghembuskan napas terakhir di rumah sakit setelah sempat dilarikan dengan luka serius.

Kecelakaan lalu lintas yang berujung fatal bukanlah pemandangan asing di Afghanistan. Negara ini kerap dilanda insiden serupa, sebagian besar disebabkan oleh infrastruktur jalan yang memprihatinkan akibat puluhan tahun konflik berkepanjangan. Selain itu, perilaku mengemudi yang sembrono dan minimnya penegakan regulasi lalu lintas turut memperparah situasi, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kecelakaan jalan yang tinggi.

Sebagai gambaran betapa seriusnya masalah ini, pada Agustus tahun lalu, sebuah bus yang mengangkut para migran yang kembali dari Iran mengalami kecelakaan mengerikan di provinsi Herat bagian barat. Insiden tersebut menewaskan 78 orang, termasuk lebih dari selusin anak-anak. Menurut penyelidikan pihak berwenang, bus tersebut bertabrakan dengan sepeda motor dan truk, dalam salah satu kecelakaan paling mematikan yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir. "Akibat kelalaian pengemudi," demikian pernyataan resmi dari para pejabat terkait.