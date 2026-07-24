Istri Pemilik Travel Haji Umrah Hanania Kini Tersangka

Internationalmedia.co.id – News – Babak baru dalam kasus dugaan penipuan perjalanan haji dan umrah yang melibatkan Hanania Travel kembali terkuak. Penyidik Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan satu tersangka baru, F, yang tak lain adalah istri dari Ahmad Syah Farhan (ASF), pemilik biro perjalanan tersebut. Penetapan ini menambah daftar tersangka menjadi dua orang dalam skandal yang merugikan ribuan jemaah.

Kompol Anak Agung Dwipayana, Kanit 2 Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa F memiliki peran sebagai komisaris di Hanania Travel. "Untuk tersangka kami sudah tetapkan dua, ASF dan F," jelas Kompol Anak Agung pada Jumat lalu, menegaskan keterlibatan F dalam pusaran kasus ini.

Hingga saat ini, pihak kepolisian telah berhasil mendata hampir 1.500 korban yang telah dimintai keterangan. Total kerugian yang terkumpul dari data tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp 49 miliar. Angka ini menunjukkan betapa masifnya dampak penipuan yang dilakukan.

Namun, Kompol Anak Agung menambahkan bahwa secara keseluruhan, jumlah jemaah yang terdaftar pada Hanania Travel diperkirakan mencapai 2.921 orang. Jika diakumulasikan, total potensi kerugian dari seluruh jemaah tersebut diproyeksikan melonjak hingga sekitar Rp 94 miliar.

Tak hanya melibatkan pemilik dan komisaris, kasus ini juga menyeret sejumlah nama publik figur. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memanggil dan memeriksa belasan influencer sebagai saksi terkait promosi Hanania Travel.

Sebanyak 16 influencer telah dimintai keterangan. Beberapa di antaranya bahkan secara sukarela mengembalikan uang saku atau honor yang mereka terima dari Hanania Travel. Kompol Andaru Rahutomo, Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi bahwa total uang saku sebesar Rp 110 juta telah disita penyidik sebagai barang bukti. "Yang kami himpun, total ada Rp110 juta uang saku yang telah dikembalikan oleh beberapa influencer kepada penyidik, dan itu disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti," ujarnya.

Deretan nama selebritas dan influencer yang diperiksa cukup beragam, mulai dari Keanu Angelo, komika Praz Teguh, Paula Verhoeven, pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, Dara Arafah, Davina Karamoy, hingga selebgram Karin Novilda atau Awkarin. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya polisi untuk mengusut tuntas aliran dana dan modus operandi penipuan.

Dengan penetapan tersangka baru dan penyitaan barang bukti, pihak kepolisian menegaskan akan terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap seluruh jaringan dan pihak yang terlibat dalam dugaan penipuan perjalanan ibadah ini. Jemaah diharapkan tetap bersabar menanti keadilan.