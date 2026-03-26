Iran Siap Akhiri Perang Tapi Ini Syaratnya

Internationalmedia.co.id – News – Teheran menegaskan sikapnya yang tak tergoyahkan terkait penghentian konflik. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Iran berkeinginan mengakhiri perang, namun dengan syarat-syarat yang mereka tentukan sendiri, dan yang terpenting, menjamin konflik serupa tidak akan terulang di masa depan. Pernyataan ini muncul di tengah klaim Gedung Putih mengenai negosiasi yang sedang berlangsung.

Berbicara kepada televisi pemerintah Iran, Araghchi menekankan bahwa kebijakan Teheran saat ini adalah melanjutkan perlawanan. "Tentu saja, kami menginginkan penghentian perang dengan syarat-syarat kami sendiri, dan dengan cara bahwa itu (perang) tidak akan terulang lagi di sini," ujarnya, seperti dilansir kantor berita AFP pada Kamis (26/3/2026). Ia juga secara tegas menolak gagasan negosiasi dengan Amerika Serikat saat ini.

"Kita tidak berniat untuk bernegosiasi — sejauh ini, belum ada negosiasi yang terjadi, dan saya percaya posisi kita sepenuhnya berprinsip," kata Araghchi. Ia menambahkan bahwa membicarakan negosiasi saat ini sama saja dengan mengakui kekalahan.

Di sisi lain, Gedung Putih sebelumnya mengancam akan "mengamuk" terhadap Iran jika tidak bersedia bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan damai. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, bahkan mengklaim bahwa "Pembicaraan berlanjut. Pembicaraan tersebut produktif."

Namun, klaim tersebut dibantah keras oleh Iran. Seorang pejabat senior bidang politik dan keamanan Iran, yang berbicara secara eksklusif kepada Press TV (media Iran), menegaskan bahwa pemerintah Iran tidak akan membiarkan Presiden AS Donald Trump mendikte kapan perang harus berakhir. "Iran akan mengakhiri perang ketika memutuskan untuk melakukannya dan ketika syarat-syaratnya sendiri terpenuhi," kata pejabat yang enggan disebutkan namanya itu. Ia menekankan tekad Teheran untuk melanjutkan pertahanan dan memberikan "pukulan berat" kepada musuh hingga tuntutan mereka terpenuhi.

Menurut pejabat tersebut, Washington telah mencoba bernegosiasi melalui berbagai saluran diplomatik, namun proposal yang diajukan dianggap Teheran sebagai "berlebihan" dan tidak sejalan dengan realitas kegagalan Amerika di medan perang.

Teheran pun secara gamblang menguraikan lima syarat spesifik yang harus dipenuhi agar Iran bersedia mengakhiri konflik. Syarat-syarat tersebut meliputi:

Penghentian total "agresi dan pembunuhan" oleh musuh.

Pembentukan mekanisme konkret untuk memastikan bahwa perang tidak akan terulang kembali terhadap Republik Islam Iran.

Pembayaran ganti rugi perang dan reparasi yang dijamin dan didefinisikan dengan jelas.

Penghentian perang di semua front dan untuk semua kelompok perlawanan yang terlibat di seluruh wilayah.

Pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz sebagai hak alami dan sah Iran, yang juga berfungsi sebagai jaminan pelaksanaan komitmen pihak lain.

Pejabat Iran itu menambahkan bahwa syarat-syarat ini merupakan pelengkap dari tuntutan yang telah diajukan Teheran pada putaran kedua negosiasi di Jenewa, beberapa hari sebelum AS dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari lalu.