Internationalmedia.co.id – Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa hanya mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan perdamaian abadi di Gaza. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan bilateral antara keduanya di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian Gaza yang berlangsung di Sharm El-Sheikh.

Trump Satu-satunya? Presiden Mesir Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Gaza

Sharm El-Sheikh – Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyebut hanya Donald Trump yang mampu mengakhiri konflik di Gaza. Pujian ini dilontarkan usai KTT perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, di mana Trump memimpin penandatanganan kesepakatan gencatan senjata.

"Merupakan kehormatan besar menyambut Anda di Kota Perdamaian," ujar El-Sisi kepada Trump, seraya menambahkan, "Saya yakin Yang Mulia adalah satu-satunya yang bisa mewujudkan perdamaian dan mengakhiri perang ini."

El-Sisi juga mengapresiasi peran seluruh pihak yang cinta damai dalam pencapaian gencatan senjata tersebut. Ia menekankan pentingnya memastikan gencatan senjata ini dapat bertahan lama.

Trump sendiri menyambut baik dukungan El-Sisi, menyebutnya sebagai sosok penting dalam tercapainya kesepakatan gencatan senjata. "Dia orang baik. Kami selalu mendukungnya. Dia memainkan peran yang sangat penting. Saya sangat menghargainya," kata Trump.

KTT Perdamaian Gaza yang dipimpin Trump menghasilkan dokumen kesepakatan yang mengatur berbagai regulasi komprehensif terkait gencatan senjata. Dokumen tersebut ditandatangani oleh sejumlah pemimpin dunia, termasuk El-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Trump mengklaim bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas berjalan dengan baik.