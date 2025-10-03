Internationalmedia.co.id – Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Washington pada Selasa mendatang untuk membahas isu-isu krusial terkait tarif dan perang dagang yang berdampak signifikan pada perekonomian Kanada.

Carney Terbang ke Washington, Selamatkan Ekonomi Kanada?

Ottawa – Pertemuan tingkat tinggi antara Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan segera berlangsung di Washington. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas dampak tarif dan perang dagang yang telah memukul perekonomian Kanada.

Kanada, berbeda dengan mitra dagang utama AS lainnya seperti Uni Eropa, belum mencapai kesepakatan perdagangan komprehensif dengan pemerintahan Trump. Meskipun demikian, Trump mempertahankan pembebasan tarif untuk barang-barang yang sesuai dengan Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA).

Kantor Carney menegaskan bahwa dengan kesepakatan yang ada, Kanada memiliki tarif rata-rata terendah dibandingkan mitra dagang Amerika lainnya, dengan 85 persen perdagangan Kanada dengan AS bebas tarif.

Namun, tarif global yang diberlakukan pada sektor-sektor tertentu, terutama otomotif, baja, dan aluminium, telah memberikan pukulan berat bagi Kanada. Sektor-sektor ini mengalami PHK dan memaksa pemerintah untuk mengumumkan dukungan miliaran dolar bagi industri yang sedang berjuang.

Perundingan revisi USMCA dijadwalkan tahun depan, dan Carney menyatakan fokusnya adalah mempertahankan kesepakatan yang baik bagi Kanada, yang juga menguntungkan Amerika Serikat dan Meksiko.

Kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa Carney akan terbang ke Washington pada hari Senin, menjelang pertemuan dengan Trump pada hari Selasa. Pembicaraan akan berfokus pada prioritas bersama dalam hubungan ekonomi dan keamanan antara Kanada dan AS.

Carney, yang baru terjun ke dunia politik pada bulan Januari, menghadapi kritik atas dampak perang dagang Trump. Partai oposisi menyoroti kurangnya hasil konkret dari upaya Carney dalam menghadapi proteksionisme Trump.