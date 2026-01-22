Internationalmedia.co.id – News – Gaya penampilan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, saat berpidato di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, menjadi sorotan. Mengenakan kacamata hitam, Macron menuai komentar dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Macron Berkacamata Hitam di Davos, Trump Beri Sindiran Pedas?

Dalam pidatonya di WEF, Macron menekankan pentingnya rasa hormat dan menolak segala bentuk penindasan. Ia juga menyinggung tentang tarif yang dianggap tidak adil, menyusul ancaman Trump terkait bea masuk bagi negara-negara yang menentang rencananya merebut Greenland.

"Prancis dan Eropa menjunjung tinggi kedaulatan dan kemerdekaan nasional, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," tegas Macron, sambil mengenakan kacamata hitam aviator. Penampilannya ini menyusul kemunculannya di depan publik dengan mata merah pada pekan sebelumnya.

Trump, yang juga hadir di WEF, tak ketinggalan memberikan komentarnya. "Saya melihatnya kemarin dengan kacamata hitam yang indah itu, apa yang terjadi?" ujarnya, menyindir penampilan Macron.

Selain itu, Trump menuduh Macron bersikap keras dalam negosiasi harga obat-obatan. Ia mengungkapkan kekesalannya atas penolakan Macron untuk menaikkan harga obat agar sesuai dengan harga di AS. "Saya berkata, ‘Emmanuel, Anda telah memanfaatkan Amerika Serikat selama 30 tahun dengan obat resep. Anda benar-benar harus melakukannya, dan Anda akan melakukannya’," kata Trump.